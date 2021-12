Efter Beck-afsløring: TV 2 vil se på reglerne

TV 2 har holdt møde om reglerne for forhold mellem medarbejdere og praktikanter

Det har bestemt været en turbulent tid for TV 2, hvor flere sager fra fortiden, der er blevet afsløret i Ekstra Bladet, har set dagens lys og fået sat gang i debatten om sund kultur og sexisme på tv-stationen.

Specielt sagen om et forhold mellem tv-værten Cecilie Beck og en praktikant har sat gang i debatten om, hvem man må og ikke må have et forhold til på arbejdspladsen.

Sagen, der blev afsløret af Ekstra Bladet onsdag, har fået medarbejderne på TV 2 til at gå ledelsen på klingen omkring reglerne for forhold medarbejdere imellem ved et møde fredag.

Det erfarer Ekstra Bladet fra kilder, der var til stede ved mødet.

Ved mødet blev der spurgt ind til om det, at en profileret vært har et seksuelt forhold til en praktikant, er med til at bidrage til en seksualiseret kultur.

- Det er ikke hensigtsmæssigt, og det er ikke klogt (forhold imellem en medarbejder og en praktikant, red.), lyder det fra Ulla Pors nyhedsdirektør på TV 2, til mødet.

På mødet efterspurgte flere medarbejdere klarere regler på området, og derfor overvejer man nu fra ledelsens side at se på reglerne for forhold mellem medarbejderne.

- Det er et emne i alle mediehuse og i øvrigt - tror jeg - alle virksomheder, der har elever og studerende, og der er forskellige veje at gå, og lad os kigge på det. Vi har de regler, vi har nu, og lad os snakke videre om det og kigge på, om vi skal lave vores regler om, fortæller hun og fortsætter:

- Lad os kigge på de regler og se, om vi har de rigtige. Det er en del af den læring, vi er i gang med.

Ved mødet var administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen og indholdsdirektør Lotte Lindegaard også til stede.

Nu vil Ulla Pors se på reglerne i mediehuset. Foto: TV 2

Det var helt forkert

Medarbejderne spurgte, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, også ind til sagerne på TV 2, der omhandlede kondomer ved et seminar, der blev afholdt af TV 2.

Her forklarede Anne Engdal Stig Christensen, at kondomerne havde været med på seminaret, fordi de skulle bruges til at dele medarbejderne ind i arbejdsgrupper.

Til Ekstra Bladet forklarede Anne Engdal Stig Christensen, at det var forkert at uddele kondomerne.

- Jo, det er helt forkert. Det siger sig selv. Det er klart, at sådan noget bidrager til en seksualiseret kultur, og det er et meget skævt bidrag, som jeg kun kan beklage, siger hun og fortsætter:

- Jeg ville ønske, at jeg havde nået at kontrollere det og stoppe det, men det gjorde jeg ikke. De kondomer skulle aldrig have været i de poser.

