Efter blowjob-shitstorm: Lægger sig fladt ned

'Sofie Linde gør mig stadig utilpas. Overspillende, opmærksomhedskrævende og fuldstændig overflødig for programmet. Er der ikke snart nogle TV 2-chefer, der kan afkræve hende et blowjob?'

Sådan skrev Avisen.dk i en klumme om 'X Factor', der netop har haft premiere på TV 2.

Men det fik flere til tasterne på Twitter, hvor særligt førnævnte citat blev fordømt.

'Havde I lige noget super klam sexisme, I lige skulle af med?', spørger journalist og radiovært Sandie West i et opslag, hvor hun linker til klummen. Opslaget har fået mere end 500 likes, ligesom flere andre brugere også har kritiseret Avisen.dks klumme.

'Sikken en omgang opkast. Hvor har de folk deres hoved henne?', skriver en bruger spørgende under radioværtens opslag.

'Må en meteor ramme denne dinosaur.. wtf', lyder det fra en tredje bruger.

Avisen.dk nævner også 'X Factor'-dommeren Kwamie Liv i deres artikel. 'Kwamie Liv er måske nok pæn, både i huden og andre steder. Men hvis man lige lukker øjnene et øjeblik, så siger hun de mest ligegyldige floskler', står der. Det har mediet ikke valgt at pille ud. Foto: Linda Johansen

Annonce:

Chefredaktør: - Så sjovt var det sgu heller ikke

Noget tyder også på, at mediet har kigget indad. Således er der nu indsat et forbehold øverst i klummen, ligesom passagen med Sofie Linde er pillet ud.

'Avisen.dk's anmelderunivers med Søren Baastrup er et satirisk univers. Avisen.dk har brede rammer for et sådan. Alligevel har der været punkter i denne klumme, som har stødt flere brugere. Avisen.dk har efterfølgende valgt at tage pågældende punkter ud af anmeldelsen'.

Til Ekstra Bladet gentager mediets chefredaktør, Per Kuskner, at hans journalist gerne går til kanten.

- Når Søren Baastrup skriver, er det som oftest lige til kanten. Nogle gange er det over. Men mange af vores brugere synes, det er sjovt, men vi har også haft nogle, som er blevet forargede, siger han og kommer alligevel med en indrømmelse:

- Jeg snakkede med min hustru om det, og hun spurgte mig også om, hvorfor jeg ikke havde studset over det. Og hun forklarede mig, at det ikke handler om Sofie Linde, men om den fuckfinger, vi giver til hele bevægelsen med den bemærkning.

- Havde du godkendt artiklen, inden den udkom?

Annonce:

- Ja, vi er et par stykker, der godkender klummerne. Og jeg må sige, at her lægger jeg mig fladt ned, for det var mig.

- Det stod jo oprindeligt 'Er der ikke snart nogle TV 2-chefer, der kan afkræve hende et blowjob?'. Synes du, det er sjovt?

- Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, det var sjovt. I det spydige univers synes jeg, den var godkendt, uden at jeg klaskede mig på lårene. Men det er pissesvært i et satirisk univers. Vi skal være sjove og give noget røg, men vi skal ikke støde nogen. Og så sjovt var det sgu heller ikke.

- På vegne af dem, der kræver Søren Baastrups hoved på et sølvfad: Er han stadig ansat hos dig?

- Ja, det er han. Han er freelancer, man han får lov at levere noget allerede i morgen tidlig.