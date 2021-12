Efter bombe: Dyrby sendt hjem

Onsdag har samtlige medarbejdere på B.T. været indkaldt til krisemøde i Pilestræde af koncernchef i Berlingske Media Anders Krab-Johansen.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere af hinanden uafhængige kilder.

Det sker i kølvandet på Ekstra Bladets afsløring, hvor Anna Thygesen udpegede Michael Dyrby som den tidligere TV 2-chef, der til en julefrokost i 2007 opførte sig krænkende over for hende. Dyrby er i dag ansvarshavende chefredaktør på B.T., hvor han har været siden 2017.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det her blevet oplyst, at Dyrby af Anders Krab-Johansen er blevet bedt om at holde ferie. Det sker med henvisning til, at Dyrby er 'ked af det' og derfor skal passe på sig selv.

Anders Krab-Johansen har holdt krisemøde på B.T. Foto: Philip Davali

Ekstra Bladet erfarer ligeledes, at medarbejderne på B.T. er frustrerede og utilfredse over, at Dyrby er gået i flyverskjul og ikke har stillet op til kritiske interviews i medierne i kølvandet på MeToo-dokumentaren om TV 2, der havde premiere mandag.

Ekstra Bladet har gentagne gange de seneste dage forsøgt at få et mundtligt interview med Dyrby, men han har ikke ønsket at stille op. I stedet har han kun svaret med enkelte sætninger på sms.

Her har han skrevet, at han er overbevist om, at han 'ikke har sagt noget så grænseoverskridende til Anna Thygesen', og at 'det naturligvis ville være uacceptabelt'.

Tillidsmand lukker i

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Skat, der er tillidsmand på B.T. Han afviser at kommentere tillidssager.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Michael Dyrby og Anders Krab-Johansen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Anders Krab-Johansen har dog over for Ekstra Bladet understreget, at han har tillid til Dyrby.

'Når det gælder Michael Dyrby, kan og vil jeg kun vurdere ham på hans arbejde som ansvarshavende chefredaktør for B.T. de seneste fire år. Her har han bidraget til at skabe en åben og sund kultur. Derfor er det direkte svar på dit spørgsmål, at ja, jeg har tillid til Michael Dyrby', skrev han i en mail tirsdag.

