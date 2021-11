Efter bombe: - Jeg har tillid til Dyrby

Mandag kunne Ekstra Bladet bringe noget af en bombe, da den tidligere TV 2-medarbejder Anna Thygesen afslørede, at den TV 2-chef, hun i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' anklager for at have opført sig sexistisk over for hende, er nuværende ansvarshavende chefredaktør på B.T., Michael Dyrby.

Til trods for den afsløring bakker Anders Krab-Johansen, der er koncernchef for Berlingske Media, fortsat op om Dyrby.

Det skriver han i et skriftligt svar til Journalisten.

'Ja, jeg har tillid til Michael Dyrby,' skriver han og fortsætter med at fortælle, at han mener, at Dyrby har været med til at bidrage til en god kultur i sin tid på B.T.

'Når det gælder Michael Dyrby, kan og vil jeg kun vurdere ham på hans arbejde som ansvarshavende chefredaktør for B.T. de seneste fire år. Her har han bidraget til at skabe en åben og sund kultur,' skriver han videre.

Michael Dyrby har tidligere været nyhedschef for TV 2 Nyhederne, og siden 2017 har han været ansvarshavende chefredaktør på B.T. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Til Ekstra Bladet fortæller Anders Krab-Johansen i et mailsvar, at han er meget berørt af de vidnesbyrd, der er kommet frem i dokumentaren.

'Jeg har set dokumentarudsendelserne om TV 2, og jeg er naturligvis meget berørt af kvindernes historier. Jeg kender flere af kvinderne, og har selv arbejdet på TV 2', skriver han.

Han understreger samtidig, at han udelukkende vurderer Dyrby på det arbejde, han har lavet på B.T.

Over for Ekstra Bladet har Michael Dyrby i en kort sms afvist, at han skulle have krænket Anna Thygesen. Det kan du læse meget mere om i boksen herunder:

Han har tidligere i en klumme på B.T. fortalt, at han ikke mener, at han har krænket nogen kvinder i sin tid som chef på TV 2.

