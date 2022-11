Efter bombe under auktionshus: 'Ikke acceptabelt'

Det var dengang, og det var uacceptabelt.

Nogenlunde sådan lyder auktionshuset Bruun Rasmussens forsvar i en pressemeddelelse torsdag aften, efter TV 2 i en ny dokumentar har stillet skarpt på tidligere direktør og ejer, auktionskongen Jesper Bruun Rasmussen.

Dokumentaren løfter blandt andet sløret for en hemmelig lydoptagelse, der afslører, at Jesper Bruun Rasmussen i flere tilfælde skulle have både købt og solgt dyre malerier gennem auktionshuset, han selv var direktør for.

En afsløring, kurator og kunsthistoriker Michael Bank Christoffersen kalder 'en kæmpe bombe under Bruun Rasmussen'.

'Ikke acceptabel' adfærd

Nu tager Bruun Rasmussen så til genmæle.

'Bruun Rasmussen er i dag under en ny ledelse og et nyt ejerskab. Ingen i den nuværende ledelse var involverede i sagen. Den i programmet skildrede adfærd er ikke acceptabel. Bruun Rasmussen følger de højeste standarder for integritet.', udtaler nuværende administrerende direktør Jakob Dupont i en kort pressemeddelelse torsdag aften.

Den administrerende direktør nævner ingen konkrete sager og berører heller ikke lydfil-bomben i pressemeddelelsen. Auktionshuset understreger, at dokumentaren berører sager, der skete i 2013.

I dokumentaren får Jesper Bruun Rasmussen også mulighed for at fortælle sin side af sagen, men det har han ikke ligefrem lyst til, da TV 2-journalisten fanger ham over en telefonforbindelse.

- Det kommer ikke hele verden ved, hvad jeg har købt. Det er altså måden, vi gør det på. Tak for din henvendelse. Vi bliver nødt til at slutte her, siger han.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Jesper Bruun Rasmussen, men det har indtil videre ikke været muligt.

Dokumentaren 'Auktionshusets hemmelige handel – arvingernes kamp' kan ses på TV 2 Play.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet sagen om Jesper Bruun Rasmussens dramatiske kunstfejde, der handler om salget af et Andy Warhol-maleri.

