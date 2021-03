Efter bommert: Sådan har du aldrig set 'Paradise' før

Den svenske udgave af tv-formatet 'Paradise Hotel' er kommet ualmindelig dårligt fra start.

Jovist, castet er sikkert smukt og godt tv, men hvad hjælper det, hvis kameramanden glemmer at trykke optag?

Det var nemlig med et glimt i øjet forklaringen, de svenske seere fik onsdag midt i et afsnit, da 'Paradise Hotel' pludselig blev omdannet til en 12 minutter lang animeret version. Programmet forløb normalt med rigtige mennesker, indtil en meddelelse pludselig dukkede op på skærmen:

'Nogen fra produktionen glemte at trykke på 'REC'. Lyden blev dog optaget. Følgende scener er en rekonstruktion'.

Og så gik der ellers 'South Park' i den på en måde, man aldrig nogensinde har set i 'Paradise Hotel' før.

Foto: Nent Group

Forklaringen på skærmen holder naturligvis ikke vand, da 'Paradise Hotel' er en flerkameraproduktion, og til Ekstra Bladet indrømmer pressechef hos Nent Group i Sverige Susanne Nylén da også, at der ikke blot var tale om en manglende 'optage'-knap.

- Vi har lydoptagelse fra en dag på hotellet, men intet billede. Vi joker i programmet med, at 'nogen havde glemt at trykke på 'REC''. Faktisk handlede det om, at teknikken gik ned, så vi ikke fik billede til lyden. Det betød, at produktionen måtte tænke kreativt i forhold til, hvordan vi skulle løse det, og resultatet blev en løst inspireret 'South Park'-tegneserieversion, der varede 12 minutter af episoden, siger hun.

Snart har den danske udgave premiere på streamingtjenesterne Viaplay og Viafree, hvor seerne desværre næppe kan se frem til en 'South Park'-inspireret udgave. I stedet kan du nyde de fremragende billeder fra den 12 minutter lange særudgave af svensk 'Paradise' herunder: