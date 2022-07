Efter chok-exit: Det skal han nu

Da den sidste øl og snaps var drukket i 'Natholdets Julekalender', en særudgave af det populære program, var det samtidig slut på en epoke for Anders Breinholt.

Den 49-årige tv-stjerne stoppede nemlig som vært på 'Natholdet' efter 11 år i uniformen den 24. december 2021. Og det har ændret hans hverdag i stor stil, fortæller han på årets Roskilde Festival, hvor han nyder musikken og en kold fadøl.

- Det er meget, meget rart ikke at skulle noget og have et andet liv, end hele tiden at synes, at man skal mene noget om noget.

- Det var sådan det, der var i mit arbejde - man skulle hele tiden tænke over noget, fortæller han.

Anders Breinholt bød velkommen til 'Natholdet' for første gang i september 2010 og har lavet mere end 900 udsendelser.

Anders Breinholt og Anders Lund Madsens professionelle parløb begyndte i 2005, og her - 17 år senere - har de gang i et nyt projekt. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Sluk den

Det begyndte som et program, hvor han viste sjove bidder fra andre programmer til at udvikle sig til en hybrid mellem et klipshow og et talkshow, som blev indledt af en åbningsmonolog med et satirisk blik på verden omkring os.

- Kort efter jeg stoppede med at lave 'Natholdet', sad jeg og tjekkede alle aviserne igennem. En time, hvor man bare styrtlæser. Og så tænkte jeg: 'Hvorfor gør jeg egentlig det?'. Det har jeg ikke behov for mere, ud over når jeg selvfølgelig godt vil vide, hvad der sker i verden omkring os.

- Men det var for at samle indhold for at se, hvad man kunne bruge til noget eller sige noget om. Så måtte jeg bare sige til mig selv: 'Sluk iPaden'.

Det har altid været Anders Breinholts ønske selv at trække stikket. Men 'Natholdet' fortsætter med en ny vært, som TV 2 dog endnu ikke har offentliggjort navnet på.

Anders Breinholts kalender står nu åben til det næste kapitel i hans arbejdsliv.

- Jeg skal i gang med at lave noget til efteråret. Jeg ved, at det bliver med Anders Lund Madsen. Men nærmere kan jeg ikke komme det, siger han hemmelighedsfuldt og tilføjer så:

- Men ellers ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal lave.

Anders Breinholt og Anders Lund Madsens professionelle parløb tog for alvor fart i 2005, da de dannede duo i P3-programmet 'De sorte spejdere'.

Siden har de blandt andet lavet podcastserien 'Anders & Anders'.

Og nu venter så det næste projekt engang til efteråret.