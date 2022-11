Efter chok-lukning: - En drøm, der går i opfyldelse

Den legendariske DR-vært Jakob Stegelmann var med til at starte 'Disney Sjov' i sin tid, og selvom han nu har været med til at lukke det ned, er han en glad mand, der glæder sig til det nye

Det har i den grad vakt opsigt onsdag, at DR har valgt at lukke 'Disney Sjov' ned fra årsskiftet.

Pladsen i sendefladen overtages i stedet af programmet 'FredagsTamTam, og selvom Jakob Stegelmann i sin tid var med til at starte 'Disney Sjov', så har han nu også været med til at lukke det ned. Men det er en god ting, fortæller han.

- Virkeligheden er jo en anden i dag, end den var dengang i starten af 90'erne, hvor tegnefilm var noget forholdsvist sjældent - i hvert fald tegnefilm af god kvalitet. Og det var Disney, der havde det bedste.

- De har stadig nogle fantastiske ting, men DR har længe ønsket at prøve noget andet, især ved at aktivere den danske animationsbranche. Det har så betydet, at der er blevet sat gang i nogle produktioner, hvoraf nogle er blevet færdige. Så nu kan vi bruge den time på at vise dem.

Stadig Disney på programmet

På pressemødet onsdag blev det meldt ud, at de første danske produktioner i det nye program bliver 'Mesterlige monsterbørn' og 'Karlas Fantalastiske klasse', mens der derudover også udkommer en serie fra Finland med navnet 'Den ustoppelige gule Yeti'.

- Samarbejdet med Disney er ikke ophørt, og der kommer muligvis noget Disney i andre sammenhænge. Det er ikke et brud på den måde, men det var bare en tradition, som havde nogle problemer i en moderne streamingverden, fordi vi ikke kunne streame programmerne.

- Men nu, hvor vi så har lavet et nyt koncept på samme tidspunkt, så er der frit valg på alle hylder. Og det giver et program, der dels viser nogle danske tegnefilm, som er meget fantastiske, men også giver noget mere fleksibilitet med hensyn til, hvornår man viser det. For selvom det skal vises klokken 19, så kan man også se det online på alle tidspunkter.

- Jeg går ud fra, at det så er Disney, der har blokeret for, at det kunne streames tidligere. Betyder det, at programmer, hvor Disneys tegnefilm indgår, heller ikke kan streames i fremtiden?

- Det vil klart være en betingelse. Betingelsen for alle programmer på DR er, at det skal kunne streames. Det virker helt forkert og forældet at sige, at du kun kan se det klokken 19.

- Men man må stadigvæk sige, at der er noget over klokken 19 fredag, som er magisk. Og den magi prøver vi at overføre til 'FredagsTamTam', også fordi jeg har bygget programmet op, så det stadig er rent tegnefilm.

- Er det et forsøg på at styrke den danske animationsbranche?

- Helt 100 procent. Det er uden sammenligning den største satsning på dansk animation nogensinde. Der skal jo produceres serier til en time om ugen i lang tid.

- De to første serier er allerede solgt til mange steder i udlandet - til hele Skandinavien, til Frankrig, til BBC i England og til Super RTL i Tyskland, fortæller Jakob Stegelmann.

For få afsnit

Når der nu kommer tryk under kedlerne og bliver produceret en lang række afsnit til tv, er det ikke nogen selvfølge. Tidligere er danske tegnefilm nemlig ikke udkommet i mange afsnit.

- Danske animationsserier har traditionelt set ikke været særligt lange. Der er kun 12 episoder af Cirkeline I ALT. Kun 12.

- Det kan man jo ikke rigtig bruge, når vi skal sende hver fredag, så nu er der danske producenter, der laver 26 og 52 episoder af serier, og det er helt klart noget, det her initiativ har været med til at sætte i gang, fortæller Jakob Stegelmann.

Han fortsætter selv i rollen som redaktør og kurator for indholdet af 'FredagsTamTam', ligesom han gjorde for 'Disney Sjov'.

- Jeg har en plan om, at hele DRs sendeflade skal være animation. Den er ikke lykkedes endnu, siger han med et grin og fortsætter:

- Da vi startede, var det lidt sådan, at Disney, Warner og MGM have den hemmelige opskrift på at lave tegnefilm, og alle andre var ikke rigtig gode til det. Nu har vi noget, så det er lidt en drøm, der går i opfyldelse for mig, som jeg knap har troet på, når vi kan matche internationale udbud med dansk animation.

Måske nogle danske seere lige skal vende sig til en verden uden 'Disney Sjov'. I hvert fald har beslutningen affødt stor debat, og i skrivende stund mener 75 procent af Ekstra Bladets læsere ikke, at ændringen er en god idé.

Om ikke andet er det virkeligt - fra årsskiftet overtager 'FredagsTamTam' pladsen fra 'Disney Sjov' fredag aften.