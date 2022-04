Efter chok-lussing: Nu rammer konsekvenserne

Netflix har valgt at sætte arbejdet med serien 'Fast and Loose', der har Will Smith på rollelisten, i bero

Skuespiller Will Smith høster nu frugterne af den lussing, han stak komiker Chris Rock til Oscar-uddelingen, efter Rock havde gjort grin med Smiths kone, Jada Pinkett Smith, fordi hun er skaldet.

Ifølge både The Hollywood Reporter og Variety har Netflix nemlig nu valgt at sætte arbejdet med den kommende serie 'Fast and Loose', der har Will Smith på rollelisten, i bero.

I ugen op til Oscar-uddelingen trak instruktør David Leitch sig fra serien, og derefter indledte streaminggiganten jagten på en ny instruktør. Men den jagt er indstillet i kølvandet på Oscar-showets drama, skriver begge medier.

Hverken The Hollywood Reporter eller Variety har dog haft held med at få en kommentar fra Netflix til beslutningen.

Trak sig

Siden sit voldelige optrin har Will Smith udstedt en offentlig undskyldning til Chris Rock.

Han valgte desuden natten til lørdag dansk tid at trække sig fra sin position i Oscar-akademiet.

- Forandring tager tid, og jeg er indstillet på at gøre, hvad der skal til for at sikre, at jeg aldrig igen lader vold overtage fornuft, udtalte Smith i den forbindelse.

Chris Rock har endnu ikke udtalt sig om episoden, men blot i sit comedyshow givet udtryk for, at han stadig bearbejder, hvad der skete, og vil tale om det på et senere tidspunkt.

Will Smith vandt få øjeblikke efter det omtalte slag en Oscar for sin præstation i filmen 'King Richard'.

