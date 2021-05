Efter chok-melding på 'Paradise': Derfor gjorde jeg det

Nu løfter Emma Poulsen sløret for, hvorfor hun valgte at sætte Anne P. i fare

En grådkvalt Emma Poulsen måtte i onsdagens afsnit af 'Paradise' forlade hotellet, da hun blev valgt som den sidste i kæden med gift.

Det viste sig dog under aftenens afsnit, at hun fik en sidste indflydelse, inden sit exit. Her skulle hun vælge, hvilken af fyrene der skulle stå over til næste parceremoni, og valget faldt på Nicklas.

Noget, som flere af de andre gæster undrede sig over.

- Hvorfor har Emma valgt det?, lød det frustreret fra Anne K.

Nu forklarer Emma sig over for Ekstra Bladet:

- Jeg stod mest i den store gruppe, så derfor ville jeg helst splitte firemandsgruppen. Jeg kunne ikke få mig til at sætte Anne K. i fare, for jeg havde snakket mest med hende, og dermed faldt valget på Nicklas, så jeg satte Anne P. i fare, lyder det fra Emma, der uddyber:

- Jeg havde også snakket mindst med Anne P. Jeg erkender dog, at jeg var meget i tvivl, for jeg havde ikke lyst til at vælge at sætte nogen i fare.

I tirsdagens afsnit bliver det afgjort, om Anne P. skal forlade hotellet. Foto: TV3/Nent Group

Emma forklarer desuden, at hun ærgrer sig meget over sit eget exit:

- Det var fandme noget lort at ryge ud på en fejl. Jeg ville hellere være blevet valgt fra til en parceremoni. Jeg fortryder lidt, at jeg ikke åbnede mig noget mere op. Jeg plejer at se folk lidt an, inden jeg åbner mig op, men den går ikke helt på 'Paradise', slår hun fast.

Se næste afsnit 'Paradise' på tirsdag på TV3 og Viaplay, hvor det bliver afgjort, om Anne P. skal forlade hotellet.