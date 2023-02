Efter chokudmelding: Intet med løn at gøre

For få uger siden meddelte Sofie Linde, at hun stopper som vært på 'X Factor', og fredag kunne kunne hun så for sidste gang i karrieren byde velkommen til første liveshow på TV 2-programmet.

I det opslag, hun delte på Instagram, forklarede hun, at det var tid til at give værtsstafetten videre, men til Ekstra Bladet kunne hun efter liveshowet fortælle, at hun altså har tænkt sig at nyde det lidt endnu.

- Jeg elsker jo det her program, så det er ikke noget med, at jeg er kørt sur i det eller ikke kan lide at lave det. Jeg har haft sådan en dejlig sæson, og det har jeg haft hvert eneste år, men nu har jeg siddet her længe nok, sagde hun og fortsatte:

- Jeg fik jo selv pladsen på et tidspunkt, og det er også vigtigt, at jeg husker at give den videre, så på den måde føles det enormt rigtigt.

Sofie Linde var som altid farverigt klædt til 'X Factor'. Foto: Henning Hjorth

- Der er jo nok mange, der kan huske, da du tog ordet (til Zulu Comedy Galla i 2020, red.) og fortalte om den lønforhandling, du havde, og at du gerne vil tjene det samme som Blachman. Har lønnen noget at gøre med at du vælger at droppe 'X Factor'?

- Nej, på ingen måde, slår Sofie Linde fast.

Håber på kvinde

Hvem den populære vært håber på at se på scenen, når hun selv inden længe er fortid, vil hun dog ikke ud med.

- Jeg håber, det bliver en kvinde, og der er rigtig mange dygtige kvindelige værter, så på den måde tror jeg ikke, det bliver svært at finde en afløser, lød det fra Sofie Linde, der uddybede:

- Det her er et af de få underholdningsprogrammer, hvor der har siddet en kvinde alle årene, og det håber jeg bestemt, de vil holde fast i.

Hvem der bliver Sofie Lindes afløser, må tiden vise. Foto: Henning Hjorth

I aftenens udgave af 'X Factor' blev det gruppen Diverse, der trak det korteste strå og måtte forlade konkurrencen. Hvordan det går videre i programmet, kan du følge fredage på TV 2 og TV 2 Play.

