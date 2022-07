Efter dansk streaming-bombe: Lander ny aftale

En krig om dansk fiktionsproduktion har mandag fået en midlertidig fredsaftale mellem nogle af parterne.

Viaplay har indgået en midlertidig aftale med Producentforeningen og Create Denmark. Det betyder, at Viaplay kan genoptage produktioner af tv-serier herhjemme.

Viaplay har sammen med Netflix og TV 2 Play ligget i strid med Producentforeningen og Create Denmark om, hvem der skal have ret til hvilke økonomiske gevinster fra fiktionsindhold produceret i Danmark.

Producentforeningen og Create Denmark havde oprindeligt lavet en aftale, der deler rovet. Aftalen trådte i kraft i januar og skulle sikre kunstnere en større bid af kagen.

Men streamingtjenesterne mente, at det kom til at koste dem for meget til, at de ville producere fiktionsindhold i Danmark.

Det fik blandt andet Viaplay til at stoppe med produktionen af fiktionsindhold i Danmark.

Men med en midlertidig aftale mellem de tre parter kan det altså begynde igen. Det oplyser parterne mandag.

- Aftalen kommer efter en ærgerlig periode, hvor udviklingen af dansk drama har været standset, står i der i en pressemeddelelse om aftalen.

- Parterne værdsætter vigtigheden af fortsat udvikling af lokalt dansk indhold til gavn for både seere og det kreative produktionsmiljø, og derfor har alle givet indrømmelser for at nå denne aftale.

De tre parter vil mødes til efteråret og forsøge at finde en mere varig løsning.