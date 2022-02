Efter datingprogram: Har fundet kærligheden

I TV 2-programmet 'Alene sammen' bliver fire par matchet af eksperter, og parrene skal i løbet af ti dage sammen på hver sin svenske ø finde ud af, om de kan finde kærligheden.

For Catrine Rasmussen, der i seneste sæson tilbragte ti dage med Alexander Mainborg, er kærligheden dog først opstået efter programmet.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor hun samtidig viser sin kæreste frem.

'Alexander og jeg tog fra øen sammen som gode venner og en fantastisk oplevelse rigere. Vores rejse har budt på op- og nedture, men mest af alt sjove stunder, som jeg altid vil huske. Da jeg kom hjem fra Sverige, mødte jeg denne fantastiske mand! Som jeg i dag kan kalde for min kæreste', skriver hun til opslaget.

Der var for det meste god stemning mellem Catrine og Alexander på øen, men i sidste ende var de for forskellige, fortæller Catrine. Foto: André Blinkilde/TV 2

Da Ekstra Bladet fanger Catrine over telefonen, fortæller hun, at det har været svært at holde kærligheden skjult, mens programmerne er blevet vist.

- Faktisk begyndte vi at se hinanden, lige efter jeg kom hjem fra Sverige i begyndelsen af september. Jeg kendte ham godt lidt i forvejen, og jeg havde ikke regnet med, at det lige skulle være os to, men så skrev han til mig, mens jeg var ude på øen, fortæller Catrine og fortsætter:

- Der gik jo lidt tid, inden jeg svarede, for vi havde ikke vores telefoner derude, men så sås vi ca. en uge efter, jeg kom hjem. Så det har været lidt hårdt ikke at kunne offentliggøre forholdet rigtigt før nu. Jeg har ikke kunnet dele det på Instagram og Facebook for eksempel.

Flyttet sammen

Siden har forholdet taget fart, og de to har både været ude at rejse flere gange og er flyttet sammen. Derfor har det også været lidt specielt at følge programmerne, hvor Catrine som bekendt dater Alexander.

- Men han (kæresten, red.) har taget det rigtig fint, synes jeg. Vi har set afsnittene sammen, og så har han stillet de spørgsmål, han nu havde, for det er jo ikke alting, man ser på tv. Men vi har fået snakket rigtig fint om det, og der er heller ikke sket noget mellem Alexander og mig ude på øen, siger hun.

Det er 14 dage siden, det forelskede par flyttede sammen. De har også rejst sammen til både Paris og Gran Canaria, fortæller Catrine. Privatfoto

Selvom det ikke blev til kærlighed, er forholdet stadig godt mellem Catrine og Alexander.

- Lige da vi kom hjem, sås vi to gange og drak kaffe og snakkede om vores oplevelser derude, men på det tidspunkt vidste jeg godt med mig selv, at det var som venner. Jeg fortalte ham også, at jeg sås med en anden, siger Catrine og tilføjer:

- Han har hele tiden sagt, at han ikke som sådan var interesseret i at ses som venner, så jeg tror, at hvis ikke jeg havde fundet en kæreste, havde vi nok snakket mere end vi gør. Men vi har stadig et godt forhold til hinanden, og der er ingen dårlig stemning.

I 'Alene sammen' bliver parrene matchet på deres personlighed af eksperter. Foto: André Blinkilde/TV 2

Alle afsnit af 'Alene sammen' kan ses på TV 2 Play.

