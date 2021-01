Efter debat: Her er forskellen på mandlige og kvindelige værters løn

- Vi kan godt lege den leg, at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det kan vi godt lege. Men det er bare ikke rigtigt.

Sådan lød det fra tv-vært Sofie Linde, da hun som vært på Zulu Comedy Galla i 2020 fik sparket gang i debatten - ikke bare om krænkelser og MeToo i mediebranchen, men også om lønforskelle mellem mænd og kvinder.

I sin tale fortalte hun, at hun til en lønforhandling havde bedt om halvdelen af det, 'X Factor'-dommer Thomas Blachman får, men havde fået nej.

Selvom kanalchef hos TV2, Lotte Lindegaard' efterfølgende afviste, at samtalen med Sofie Linde skulle have forløbet, som det blev fremlagt ved Zulu Comedy Galla, satte det gang i en heftig debat, og i kølvandet heraf bad kulturminister Joy Mogensen (S) både DR og TV2 om at redegøre for forskellene på de mandlige og kvindelige ansatte.

Startede Metoo-storm: - Helt vildt fedt

MediaWatch har nu fået aktindsigt i redegørelserne, som ifølge mediet nåede frem til Kulturministeriet i efteråret.

Hos DR viser redegørelsen, at mandlige tv-værter i gennemsnit tjener 4,5 procent mere end de kvindelige værter.

For radioværterne er forskellen dog blot 1,1 procent.

I alt 124 værter er talt med i opgørelsen.

TV2's redegørelse er mere kompliceret. Ifølge mediets svar til Kulturministeriet har man for at kunne sammenligne inddelt værterne i grupper, som dækker over nogenlunde samme arbejdsopgaver.

Forskelle i anciennitet og den enkelte værts såkaldte markedseffekt gør dog sammenligning svær, og i enkelte grupper er der end ikke repræsentanter fra begge køn, lyder det.

'Samlet for TV 2 er lønforskellen så lille, når anciennitet, forskelle i arbejdsopgaver og andre faktorer blev indregnet, at TV 2 anser det for generelt acceptabelt', lyder det derfor i konklusionen på redegørelsen ifølge MediaWatch.

