Efter 'døds'-chok: Nu forsvarer cykelfirma sig

SPOILER-ADVARSEL: Denne artikel indeholder information om den første episode af 'And Just Like That'.

Det kom nok som et chok for de fleste, da en af 'Sex and the City'-stjernerne allerede i det første afsnit stillede træskoene.

Serien har som bekendt genoplivet figurer som Carrie, Miranda, Charlotte og Mr. Big.

Desværre blev Mr. Bigs tid på skærmen kort.

I det første afsnit dør Chris Noths karakter, efter han har cyklet 45 minutter på en motionscykel fra firmaet Peloton.

Og i bedste amerikanske stil har firmaet nu været nødt til at gå ud med en pressemeddelelse for at forklare, at man altså ikke dør af at cykle på deres udstyr.

Det skriver Los Angeles Times, der har modtaget meddelelsen.

Doktor Suzanne Steinbaum udtaler i meddelsen, at selvom hun er 'sikker på at fans af serien er kede af, at Mr. Big dør af et hjerteanfald, har faktummet at han var på en motionscykel nok ikke noget med dødsfaldet at gøre'.

'Mr. Big levede det mange nok ville kalde en ekstravagant livsstil. Han drak cocktails, røg cigarer og spiste store bøffer. Han var i højrisiko, og han havde allerede haft et hjerteanfald i sæson seks af serien. Den livsstil med de valg og måske hans familiehistorisk, er nok det, der har forårsaget dødsfaldet. At han kørte på en Peloton cykel, har faktisk måske været med til at forsinke hans hjerteanfald', lyder det fra lægen.

Ikke deres skyld

Lægen forklarer, at det altså var livsstilen, der nok var skyld i dødsfaldet, og at man som potentiel hjertepatient skal holde øje med sine egne tal og livførelse.

'Mere end 80 procent af alle dødsfald forbundet med hjertesygdomme kan forhindres ved at sætte ind på livsstil, diæt og motion. Lektion er, at man skal kende sine tal. Det er vigtigt at tale med sin læge, blive testet og have en god strategi til at forhindre sygdommen. Den gode nyhed er, at det faktisk kan hjælpe med en Peloton, fordi den holder øje med din hjerterytme, mens du cykler, så du kan gøre det sikkert', lyder forklaringen.

Buzzfeed har siden udgivelsen af episoden observeret, hvordan aktierne i firmaet er dykket. Torsdag var den nede med 11,35 procent.