Efter dødsfald: Rydder sendefladen

De to store tv-stationer rydder fladen for at ære journalist og forfatter Lise Nørgaard, der gik bort på årets første dag i en alder af 105 år.

DR sender en mindeudsendelse, som sendes direkte fra Korsbæk på Bakken, hvor Matador-universet er genskabt med bygninger og gader fra den meget populære tv-serie.

- I dag siger vi farvel til et menneske, der ramte os. Ikke bare i hjertet, men også i sjælen. Lise Nørgaard fik os til at tænke, grine og undres.

- Og så lærte hun os at se på vores land, vores samfund og på os selv på nye måder, siger Henrik Bo Nielsen, der er direktør for Kultur, Børn og Unge hos DR i en pressemeddelelse.

TV 2 sender en mindeudsendelse allerede tirsdag, hvor venner fortæller om kulturikonets lange og begivenhedsrige liv.

Det varer en halv time og vil bestå af bidrag og indslag fra blandt andre Ghita Nørby, Malene Schwartz, Sonja Oppenhagen og Kathrine Lilleør.

- Hun var et meget inspirerende og imponerende menneske, og der er så meget at mindes.

- Jeg glæder mig til at tale med nogen af dem, der også kendte hende og har været en del af hendes lange, interessante liv, siger ven og tv-vært Cecilie Frøkjær i en pressemeddelelse.

Journalist og forfatter Lise Nørgaard er død i en alder af 105 år. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Lørdag vil der desuden blive sendt en ny mindedokumentar, oplyser DR i en pressemeddelelse.

De fleste vil formentlig forbinde Lise Nørgaard med serien 'Matador', der flere gange har kørt på DR med seerrekorder til følge.

Igennem sin karriere som journalist og forfatter har Lise Nørgaard dog også bedrevet meget andet, og hun anså sig selv som journalist først og fremmest.

Hendes forfatterskab tæller blandt andet bøgerne 'Kun en pige' og 'De sendte en dame'.

Det er endnu ikke oplyst, om Mikael Bertelsen har interviewet Lise Nørgaard i sit tv-program 'Det sidste ord', hvor kendte får lejlighed for at få det sidste ord.

Lise Nørgaards døtre: Mor havde det svært med følelser