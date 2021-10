Efter dødsulykke: Her er det sket før

Det er ikke første gang, en person bliver dræbt af skud fra en rekvisit-pistol under optagelser til en film

Torsdag aften lokal tid blev en kvindelig filmfotograf skudt og dræbt under optagelserne til en film.

Det var verdensstjernen Alec Baldwin, der trykkede på aftrykkeren til det, der skulle være en rekvisit-pistol uden rigtige patroner. Men pistolen affyrede alligevel noget, der dræbte fotografen og sårede instruktøren.

Alec Baldwin endte torsdag lokal til med at skyde en kvindelig filmfotograf i en ulykke med en rekvisit-pistol. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

Det vides endnu ikke, hvordan det kunne ske, men politiet kalder det for en ulykke og har ikke rejst sigtelser i sagen, som de dog stadig efterforsker.

Selvom det er en ekstremt sjælden og uheldig hændelse, er det ikke første gang, det er sket under optagelser til en film.

Brandon Lee, søn af legendariske Bruce Lee, blev dræbt i en lignende ulykke i 1993. Foto: Ritzau Scanpix

Brandon Lee, 31. marts 1993

Brandon Lee blev blot 28 år gammel, før han blev dræbt i en ulykke under optagelserne til filmen 'The Crow'.

Ulykken indtræf, da han i optagelserne skulle 'skydes' med en rekvisit-pistol, som skulle bruge løst krudt, men der var sket en fejl under forberedelserne, og han endte derfor med at blive skudt i maven.

Forinden var pistolen nemlig blevet affyret en gang tidligere, og da have en patron sat sig fast i løbet. Så da det løse krudt senere blev affyret, blev patronen skudt ud af løbet og ramte Brandon Lee, som siden afgik ved døden af sine kvæstelser.

Det var den nu afdøde skuespiller Michael Massee, der trykkede på aftrækkeren. Han tog efterfølgende et års pause fra skuespil og så aldrig filmen, da den udkom, fordi episoden havde traumatiseret ham.

Brandon Lee er søn af den legendariske kampsports-skuespiller Bruce Lee. De er begravet ved siden af hinanden.

Efter den nye episode har Brandon Lees søster, Shannon Lee, reageret på en Twitter-konto dedikeret til Brandon. Her skriver hun blandt andet, at ingen bør blive skudt på arbejde.

Jon-Erik Hexum døde i 1984, efter han ved et uheld skød sig selv i hovedet. Her ses han to år forinden. Foto: WALLY FONG/Ritzau Scanpix

Jon-Erik Hexum, 12. oktober 1984

Under optagelser til tv-serien 'Cover Up', hvor Jon-Erik Hexum spillede en af hovedrollerne, skulle han affyre en revolver.

Men fordi der var lange pauser mellem optagelserne, begyndte Hexum at kede sig, og han begyndte derfor at spille russisk roulette for sjov med den revolver, han troede, var harmløs.

Kraften fra skuddet slog hul på hans kranium og skubbede et stykke knogle på størrelse med en mønt ind i hjernen på ham.

Hexum blev straks kørt på hospitalet, hvor han gennemgik en fem timer lang operation, men han endte i koma og blev erklæret hjernedød 18. oktober samme år.