Efter DR-exit: Lagt ned af henvendelser

Livsstilsekspert Flemming Møldrup er, når efterårets sæson er forbi, fortid i DR-programmet 'Kender du typen', hvor han ellers har været fast inventar i syv år.

Det meddelte han onsdag på Instagram, hvor han samtidig kunne fortælle, at beslutningen havde været vanskelig.

'Det har virkelig ikke været nemt at træffe den her beslutning. Og det har taget mig lang tid at tænke det hele igennem og turde sige til mig selv, at det tør du godt. At tiden er ved at være inde. Og at man, som Thomas Helmig synger i 'Malaga', nogle gange må lukke nogle døre, for at verden kan blive større', skrev han blandt andet.

Og det har da også skabt en del reaktioner hos Møldrups og det populære programs mange fans. Det fortæller Flemming Møldrup, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Jeg har fået virkelig mange henvendelser fra alle mulige, og de har alle sammen været virkelig søde, så det har både været en vemodig og utrolig bevægende dag for mig. Hele holdet bag 'Kender du typen' har også været virkelig søde til at række ud, og jeg kommer til at savne dem alle sammen, siger han og fortsætter:

- Efter så mange år kan man jo godt glemme, hvor mange der ser programmet, men jeg kan mærke på den respons, jeg har fået, at folk har været glade for min rolle i det. Så det har været dejligt at have været en del af den historie, programmet besidder, og at have skrevet sig ind i historien som en, folk sætter pris på.

Anna Lin er vært på 'Kender du typen', hvor Flemming Møldrup og Anne Glad længe har været faste eksperter. Foto: Karsten Korsager Mud/DR

Kender ikke afløser

For omtrent halvandet år siden forlod tv- og radiovært Mads Steffensen DR efter årtiers karriere, og siden har Anna Lin, der tidligere blandt andet har været vært på Ultra Nyt, stået i front for programmet.

Det er dog ikke skiftet fra Møldrups mangeårige ven, der har været udslagsgivende for hans beslutning om nu at forlade programmet.

- Nej, det har intet at gøre med det. Så var jeg rejst, dengang Mads rejste. Det har kun noget at gøre med, at jeg har været med så mange år. Jeg har kigget i de køleskabe, jeg skulle kigge i og har set det, jeg skal se i den forbindelse, siger Møldrup og fortsætter:

- Jeg synes, at Anna er gået fra at være ny vært til at være sådan en vært, som jeg i hvert fald forbinder med 'Kender du typen'. Hun har tilført noget godt til programmet og har også allerede skrevet sig ind i dets historie, synes jeg. Derudover har jeg lært hende rigtig godt at kende, og jeg betragter hende som en god ven, som jeg vil savne i min hverdag.

Hvem der bliver hans afløser, ved hverken DR eller Møldrup selv endnu.

- Det ved jeg slet ikke noget om. Jeg har ikke delt mine overvejelser med DR undervejs, men da jeg traf beslutningen, tror jeg, at de bare helt automatisk er gået over til at sætte noget castingproces i gang, siger Møldrup, der dog ikke afviser, at han kunne være åben for at lave tv igen.

- Jeg er åben for spændende muligheder, lad os sige det sådan, siger han.

Nu vil Møldrup fokusere på de andre projekter, han har gang i, heriblandt podcasten 'Mads & Møldrup', som har har med Mads Steffensen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I den nye sæson af 'Paradise' kan man danne par med samme køn. Et af de første mandlige par, Zilas og Mathias, er gæster i Ekstra Bladets nye reality-podcast 'Der er brev!'