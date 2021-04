Efter DR-program: Det vælter ind med beskeder og datingtilbud

De to venner Emil og Nicklas er blevet lagt ned af henvendelser efter deres deltagelse i 'Alene i vildmarken'

Indbakkerne har været rødglødende den seneste tid hos de to vindere af femte sæson af 'Alene i vildmarken', Emil Fammé Hansen, 23, og Nicklas Flenø Mikaelsen, 24.

Efter deres deltagelse i det ekstreme reality-program på DR er det strømmet ind med positive beskeder fra nær og fjern, fortæller de to venner fra Fredericia til Ekstra Bladet.

Og særligt det motto, som de to unge mænd levede efter i deres tid i vildmarken, har vakt genklang.

- Reaktionerne har været super gode og især efter sidste afsnit (afsnittet inden finalen, red.). Vores mantra 'Hold kæft, vi har det godt' har spredt sig lidt på de sociale medier, og folk skriver til os, at vi hjælper dem, siger Emil, og Nicklas fortsætter:

- Der er flere med angst, som har henvendt sig til os, fordi vores energi hjælper dem på en eller anden måde, og det er virkelig rørende, og lige præcis det vi ønsker at gøre i fremtiden - at skulle ud og inspirere og fortælle om de fodspor, vi allerede har sat i livet.

Også beskeder med datingtilbud til de to venner er væltet ind, indrømmer de med et grin.

- Det er lidt sjovt. Ja, det må vi sige. Det er nok de færreste, der prøver det på denne her måde. Jeg var faktisk ved at gå ned med flaget over alle de mange beskeder, jeg skulle svare på, lyder det fra Nicklas, der fortsætter:

- Vi ser det bare som en skulderklap og tager det med et smil. Vi vokser jo af anerkendelse, men vi prøver også at være ydmyge og holde begge ben på jorden.

Efter 32 dage kunne Nicklas og Emil kalde sig vindere af femte sæson af 'Alene i vildmarken'. Foto: United

Drømmer om tv-program

Nu håber de, at kunne bruge al den positive opmærksomhed til at komme videre med den drøm, der indtil videre både har sendt dem på en cykeltur verden rundt, og ud i den norske vildmark.

- Vi kunne godt tænke os vores eget tv-program, hvor vi cykler ud og spreder budskabet om det positive mindset, siger Emil og Nicklas supplerer:

- Det er en drøm, vi går benhårdt efter, og vi har rigtig mange snakke i øjeblikket, hvad det her angår. Så det skal nok ske, det er vi overbeviste om.

