Efter drama i kulissen: Nu dropper hun det

Den har først verdenspremiere på filmfestivalen i Venedig mandag, men den romantiske thriller 'Don't Worry Darling' trækker allerede overskrifter i verdenspressen og har gjort det længe.

Og nu trækker filmens kvindelige stjerne, Florence Pugh, tilsyneladende en streg i sandet.

Ifølge filmmediet Variety har hun besluttet, at hun ikke vil deltage i presseomtale af filmen i forbindelse med premieren. Hun dukker således op på den røde løber, men siger nej tak til at svare på spørgsmål.

Drama på settet

Filmen, der er instrueret af Olivia Wilde og har popikonet Harry Styles og 'Little Women'-stjernen Florence Pugh i hovedrollerne, blev allerede massivt omtalt, da det kom frem, at Olivia Wilde og Harry Styles havde fundet kærligheden i hinanden og nu danner par.

På det seneste er det dog knap så rosenrøde historier fra kulissen, der har fyldt i medierne.

Olivia Wilde er en af de mest omtalte instruktører for tiden, men det har intet at gøre med hendes evner som instruktør. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Blandt andet har en åben konflikt mellem skuespiller Shia LaBeouf og Olivia Wilde trukket overskrifter, efter at LaBeouf gik offentligt i rette med instruktørens påstand om, at hun havde fyret ham efter anklager mod ham om misbrug og overgreb.

LaBeouf delte som modsvar til påstanden en video af Olivia Wilde, der angiveligt forsøger at rede trådene ud efter en konflikt mellem ham og Florence Pugh.

Derudover har der i længere tid floreret rygter om, at Harry Styles blev betalt over 13 millioner kroner mere for filmen end sin kvindelige medspiller, Florence Pugh. Et rygte, som Olivia Wilde dog har benægtet.

Og som om det ikke var nok, skal det angiveligt også være faldet Florence Pugh for brystet, at Olivia Wilde og Harry Styles udlevede deres romance på settet i stedet for at holde det privat.

Ikke bare sexscener

Florence Pughs beslutning om ikke at give interviews i forbindelse med premieren kommer dog sandsynligvis ikke bag på hendes fans.

Flere fans har nemlig på sociale medier bemærket, at hun stort set ikke har promoveret filmen.

Hun gav dog tidligere på måneden interview til magasinet Harper's Bazaar, hvor hun langede ud efter mediernes massive fokus på filmens sexscener.

Ifølge Florence Pugh får sexscenerne i filmen alt for meget fokus. Foto: Warner Bros./Ritzau Scanpix

- At det bliver reduceret til dine sexscener, eller at man kan se verdens mest berømte mand gå ned på nogen, det er ikke derfor, jeg gør det. Det er ikke derfor, jeg er en del af denne her branche, sagde hun og slog fast, at de mennesker, der står bag filmen, er 'større og bedre end det'.

Ifølge Variety har Florence Pugh ikke selv sat ord på, hvorfor hun nu dropper interviews i forbindelse med filmen.

