Efter dramatisk exit: Deler stor nyhed

Thomas Blachman var en presset mand, da han skulle vælge mellem Lasse og Mads på bootcampen på Lolland.

Det var den 17-årige tømrerlærling, Lasse Skriver, der trak det korteste strå og måtte forlade konkurrencen lige før liveshows.

Men de mange fans, den unge håndværker allerede har fået, kommer til at høre meget mere til Lasse.

Lørdag morgen afslører han, at han har skrevet en kontrakt med pladeselskabet Sony.

Til tv2.dk fortæller Lasse Skriver, at at Sony kontaktede ham kort efter, hans audition blev vist på tv, og at de tilbød ham en kontrakt med det samme.

- Det synes jeg er megafedt. Det er en kæmpe mulighed. Det er ikke særlig mange, der får lov til det. Så det er bare større, end noget jeg håbede på, da jeg meldte mig til 'X Factor', siger Lasse Skriver til tv2.dk.

Dygtig konkurrent

Det unge sangtalent har tænkt sig at færdiggøre sin tømreruddannelse samtidig med, at han arbejder på ny musik. At det ikke bliver i 'X Factor'-regi, han skal lave musik, har han det fint med - især fordi det var Mads, der slog ham af pinden.

- Det er jo Mads, jeg ryger ud til, og han er skidedygtig. Det havde jo været noget andet, hvis det var en, hvor man selv syntes, at man var bedre. Men det er helt fortjent, at Mads får lov til at gå videre til liveshows, sagde Lasse Skriver fredag til Ekstra Bladet.

Dog måtte den nu tidligere 'X Factor'-deltager også erkende, at han var ærgerlig over situationen.

- Mads og jeg havde det skidegodt sammen, så på den måde var det jo rigtig ærgerligt, at det var en af os, der skulle ryge. Men jeg er sikker på, han går hele vejen, siger han.

Lasse Skriver har et år tilbage af sin håndværkeruddannelse. Derefter gælder det musikken på fuld tid.

