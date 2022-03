Efter 'Euphoria'-kritik: HBO svarer igen

Serien 'Euphoria' er den næstmest sete HBO-serie siden 2004 i USA - lige efter giganthittet 'Game of Thornes' - og allerede nu står det klart, at den får en tredje sæson.

Men alt omkring 'Euphoria' er tilsyneladende ikke lige så idyllisk som streaming-tallene, hvis man tager et kig ind bag facaden.

Her har rygterne længe svirret i bl.a. amerikanske medier om dårlige arbejdsforhold, et 'giftigt' miljø og usunde interne relationer mellem visse skuespillere og endda også med seriens bagmand.

Blandt dem, der har fremført kritikken baseret på anonyme kilder, er mediet Daily Beast.

Det ville man normalt tage meget roligt i filmbranchen, men anklagerne er nu taget så meget til og gået så viralt, at HBO Max har set sig nødsaget til at gå ud og kommentere rygterne.

Lange arbejdsdage

Der meldes om alt for lange arbejdsdage, medarbejdere med forbud mod at forlade optagelserne og en skuespillerinde, der er stormet ud fra seriesettet i oprør.

Blandt andet skal arbejdsdagene for visse folk i produktionen have varet helt op til 15 til 17 timer i streg, statister har fået forbud mod at gå på toilettet, og skuespillerne har ikke fået serveret mad og drikke til tiden.

Det er bare nogle af de ting, 'Euphoria'-produktionen har været kritiseret for i forbindelse med indspilningerne til sæson 2, der lige nu går sin sejrsgang verden over efter premieren midt i januar.

Her gav Ekstra Bladets anmelder i øvrigt tre stjerner under titlen 'Mere pik - mindre plot'.

Hovedrollen som Rue Bennett spilles af Zendaya, der er skuespiller, model, danser og sanger, og som også lystrer det fulde navn Zendaya Maree Stoermer Coleman. Hun skal i serien forestille at være 17 år, men i virkelighedens verden er hun 25. Foto: HBO Max

Der har også verseret rygter om, at skuespilleren Barbie Ferreira, 25, har forladt indspilningerne i vrede, efter at hun havde et skænderi med seriens skaber, Sam Levinson, over den udvikling, eller mangel på samme, hendes karakter Kat Hernandez gennemgår.

Dette skulle som en straffeaktion have medført, at hendes skærmtid er blevet skåret kraftigt ned i nærværende sæson.

Aldrig rapporteret

Men HBO Max, der ellers normalt ikke kommenterer rygter, afviser alt og tager kraftigt afstand fra alle anklagerne.

'Skuespillernes og besætningens trivsel på vores produktioner er altid en topprioritet. Det er ikke ualmindeligt, at dramaserier har komplekse optagelser, og COVID-protokollerne har tilføjet et ekstra lag. Vores produktion har fulgt alle retningslinjer, når det kommer til sikkerhed og faglige anbefalinger', skriver de i en udtalelse til Variety.

Tv-selskabet hævder samtidig at have haft løbende dialog med branche-fagforeninger under indspilningerne af serien og fortæller, at der aldrig har været rapporteret om problemer.

Serien følger en gruppe sexhungrende gymnasieelever, og i særdeleshed 17-årige Rue, i jagten på håb, mens de kæmper med kærlighed, tab og afhængighed af både alkohol og stoffer.

Det har gjort serien ultrapopulær hos især yngre streaming-segmenter, der sluger indholdet råt. Eksperter har derimod kaldt serien for 'rystende', og flere berettede forud for den oprindelige premiere, at forældrene til de streamende unge formentlig vil løbe skrigende væk.