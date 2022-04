Efter exit: Et mega selvtillidsboost

I aften var det Martin Jensens unge solist, Mille Bergholtz, der måtte forlade 'X Factor' lige på målstregen før finalen.

Trods bookmakerne havde spået hende hele vejen til finalen, blev semifinalen endestationen for den unge solist.

Sidste uge stod Mille i farezonen mod Maria Ranum, og derfor var der også flere nerver på i aften, fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi møder hende kort tid efter aftenens afgørelse.

- Det har været en kæmpe oplevelse, og noget jeg vil tage med mig videre. Jeg har lært virkelig meget. Det er svært at sætte ord på. Jeg har lært mega meget om mig selv, og fået meget selvtillid og tro på, at jeg godt kan. Det har været et mega selvtillidsboost, siger en rørt Mille til Ekstra Bladet.

Én skulle hjem

I aften var det ene og alene seerne, der bestemte, hvem der skulle videre, og trods to farezoner og meget modgang endte den 25-årige færing Kári videre i konkurrencen.

- Kári har jo kæmpet sin vej hele vejen op. Han er jo mega sej, så jeg under ham den plads 100 procent, siger Mille.

Hvad der skyldes seernes beslutning er der ingen ved, men Thomas Blachman har flere gange undervejs i konkurrencen påpeget Mille og Martins samarbejde.

- Jeg tror ikke, det handler om mit og Martins samarbejde, fordi det har været lige som det skulle være og det har ført mig her til. Der var jo en, der skulle ryge og, at det så måtte være mig, kan der være mange forskellige grunde til.

