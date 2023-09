Efter exit fra tv-program: Ringede til særlig person

Så tæt på og alligevel så langt fra.

Bare ét afsnit før finalen måtte seere af TV 2-succesen 'Forræder' vinke farvel til 'Forrædermutter', Tine Gøtzsche, der blev forvist af sine konkurrenter, som havde gennemskuet hende.

- Jeg var lettet. Jeg var meget træt og brugt op, og så havde jeg ikke mere at skyde med, så jeg ville gerne hjem, har Gøtzsche før fortalt om sit exit fra programmet til Ekstra Bladet.

Og selvom det var en træt Gøtzsche, der altså forlod programmet, så var behovet for at debriefe så stort, at det første, den tidligere 'TV Avisen'-vært gjorde, var at ringe til Mette Blomsterberg.

Hun havde nemlig brug for at læsse af og fortælle Blomsterberg, der kun kort nåede at være forræder med Gøtzsche, før konkurrenterne gennemskuede og forviste hende, hvad der var sket, efter hendes exit fra programmet.

Det fortæller Tine Gøtzsche i et stort interview med TV 2. Men det var ikke kun Mette Blomsterberg, der fik et opkald fra den tidligere nyhedsoplæser.

- Jeg lå i min seng og ringede til alle dem, jeg havde smidt ud og mistet undervejs. Simpelthen for at fortælle dem, hvad der var sket, og at det var mig, der gjorde det. At det var min skyld, det hele, fortæller Tine Gøtzsche til TV 2.

Kun ganske kort nåede Mette Blomsterberg at give den som forræder i tv-programmet af samme navn. Foto: Foto: Blu/TV 2

Ville ikke være 'forræder'

TV 2's store underholdningssatsning 'Forræder' handler om række kendte, som hver uge skal forsøge at finde frem til, hvem af dem der er de hemmelige forrædere, som 'myrder' de loyale i nattens mulm og mørke.

Tine Gøtzsche har siden afsnit et af programmet været 'Forræder'. Men det var faktisk en rolle som hun i starten havde sagt, at hun ikke ønskede at få.

- Da vi blev precastet, havde jeg sagt, at det (forræder, red) havde jeg ikke lyst til at være, men da jeg sad i min bil og kørte over til slottet på Sydfyn, gik det op for mig, at hvis jeg i de næste dage overhovedet skulle have et enkelt menneske at stole på – en jeg vidste, ville være på mit hold – var jeg nødt til at sige ja til at være forræder, for ingen andre vidste, hvad der foregik, har Tine Gøtzsche før fortalt i 'Go aften live'.

