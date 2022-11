Efter exit: Nu taler hun

Mia Wagner sætter nu ord på sin beslutning om at forlade 'Løvens hule'

For åben skærm har millionerne de seneste år siddet løst på investor og forretningskvinde Mia Wagner som en af de fem løver i det populære DR-program 'Løvens hule'.

Mandag meddelte DR dog i en pressemeddelelse, at Mia Wagner stopper i programmet og bliver erstattet af sin forretningspartner i Nordic Female Founders, Anne Stampe, der sammen med Louise Herping indtager hulen sammen med de øvrige løver, Christian Arnstedt, Jesper Buch og Jacob Risgaard, i den kommende sæson.

Mia Wagner udtalte sig i den forbindelse ikke om, hvad der ligger til grund for hendes beslutning om at trække sig fra programmet. I et opslag på Instagram sætter hun dog nu flere ord på beslutningen.

'Kære LØVENS HULE. Tak for denne gang', skriver hun og fortsætter:

'Kære jer, som har heppet på mig og sendt mig de dejligste roser undervejs. Tak, fordi I var med til at give mig modet til at tage min plads som Danmarks eneste aktive kvindelige løvinde. Jeg stopper her og giver plads til nye stærke og dygtige løvinder, Anne Stempe og Louise Herping'.

Takker løver

Mia Wagner forklarer fortsat ikke, hvorfor hun har valgt at forlade 'Løvens hule' netop nu. I stedet benytter hun lejligheden til at sende endnu flere taksigelser af sted.

'Tak til Jesper Buch, Jacob Risgaard, Christian Arnstedt og Jan Lehrmann for sjove og lærerige timer i studiet og et respektfuldt, varmt og professionelt samarbejde, når kameraerne er slukket. I har alle min største respekt og loyalitet', skriver Mia Wagner og fortsætter:

'Tak til holdet bag 'Løvens hule', jeg savner jer allerede. Tak til de iværksættere, som har vist mig tillid undervejs, og som har haft modet til at vise Danmark, at man kan gå sine egne veje og følge sin skabertrang. Vi ses nok snart igen, når nye projekter opstår i vores kølvand'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mia Wagner siden udmeldingen fra DR mandag, men hun er ikke vendt retur på forespørgslerne.

