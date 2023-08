Efter exit: - Ufatteligt krævende

HVIS IKKE DU HAR SET FJERDE AFSNIT AF 'FORRÆDER' OG IKKE VIL KENDE UDFALDET AF DET, SKAL DU STOPPE MED AT LÆSE NU!

Læst og regnet ud!

Mette Blomsterberg fik kun kort tid som skurk i TV 2-programmet 'Forræder', før hendes konkurrenter gennemskuede og forviste hende.

Det var Tine Gøtzsche, der udpegede Blomsterberg som forræder, og den tidligere vært på TV Avisen blev i denne uge tvunget til at stemme på sin med-skurk for at dække over sig selv.

Hasteindlagt to gange

- Jeg er selvfølgelig ikke loyal, siger Mette Blomsterberg, da hendes exit i programmet er en realitet, og hun skal bekende kulør, inden hun skal forlade slottet på Fyn.

- Jeg synes faktisk, at jeg har spillet spillet, og jeg synes, at jeg har været okay til det. Men er du rådden, jeg er brugt alt, hvad jeg ejer af energi på at være forræder. Det er virkelig et pres, siger Mette Blomsterberg i programmet.

Annonce:

Mega intenst

Overfor Ekstra Bladet uddyber hun, hvordan rollen som skurk virkelig trak tænder ud.

- Det er ufatteligt krævende at spille en rolle som både er ny og også langt, langt væk fra den man er. At skulle ‘lade som om’, at der intet er hændt, er bare mega intenst og energikrævende, siger den 53-årige konditor og tv-kendis.

- Hvordan mærkede du udmattelsen?

- Jeg var træt med træt på… Altså når jeg kom på mit værelse og kunne tillade mig at sætte mig selv fri, siger Mette Blomsterberg, der ikke har overblik over, hvor mange dage optagelserne havde varet, da hun blev forvist.

- Dagene flød fuldstændigt sammen i spillet, siger hun.

Rollen som forræder var sjov, men drænende. Foto: Blu/TV 2

Grænseoverskridende

Mette Blomsterberg har selv stået for at sende folk ud i tv-programmer, da hun var dommer i 'Den store bagedyst', og hun har tidligere prøvet at blive smidt ud af en tv-konkurrencen, da hun deltog i 'Vild med dans'.

Annonce:

Men at skulle spille en rolle på tv, som hun gjorde i 'Forræder', var nyt - og fedt!

- Det var en vild fed oplevelse. og det var virkelig sjovt at agere ‘skuespiller’. Grænseoverskridende, men virkelig sjovt, siger hun.

TV 2 jubler: Bliver ved med at stige

Mette Blomsterberg kan om kort tid fejre 10 års jubilæum med sin egen bageserie, og så skriver hun på sin 13. bog.

- Det er en fastelavnsbolle-bog. Jeg har deadline 1. oktober og den udkommer til januar, siger hun.

I efteråret 2021 blev Mette Blomsterberg skilt efter 29 års forhold til Henrik Blomsterberg. I dag har hun fundet kærligheden igen med kæresten Jack.