Efter 'Fede forhold': - Jeg ville ikke gøre det igen

114,2 kilo!

Så meget er vægten gået ned for de seks deltagere i fjerde sæson af DR-programmet 'Fede Forhold'.

På syv måneder har de tre par Søren & Maria, Jesper & Signe samt Johnny & Inger lagt deres livsstil om.

Og det har virket.

De fleste af deltagerne har tabt omkring 15 kilo under optagelserne, men 46-årige Søren Larsen har sprængt alle rammer og har smidt svimlende 38,9 kilo på de syv måneder.

Sådan så Søren ud, da programmet startede. Foto: STV

- Han er stolt, men han er ikke færdig, fortæller hans kone, Maria Schrøder, til Ekstra Bladet.

- Han har ikke noget mål som sådan, men han vil gerne være tilfreds, når han ser sig selv i spejlbilledet. Så vi fortsætter den livsstil, vi har lært og har fået ind under huden, siger Maria Schrøder, der selv har tabt over 12,5 kilo.

Maria har fået en ny mand, der er knapt 40 kilo lettere på bare syv måneder. Foto: STV

Det er kun få uger siden, de sidste optagelser til programmet kom i kassen. Der for er der ikke sket det vilde på vægten siden.

Og dog.

Familien, der ud over Søren og Maria består af tre børn, har holdt tre ugers ferie.

- Vi har både fået is, pommes frites og burger. Ja, vi har holdt ferie. Søren har alligevel holdt sin vægt. Jeg har taget 300 gram på, fortæller hun om den meget beskedne vægtøgning.

Selve kost- og motionsdelen i 'Fede forhold' har fyldt forsvindende lidt i fjerde sæson af programmet. Fokus har været på forhold - på sex og samliv.

- Det er lidt ærgerligt, at man ikke ser vægtdelen mere, for det har jo virket for os alle sammen. Men det er kun 30 minutters tv, så alt kan ikke komme med, siger Maria Schrøder, der ikke var forberedt på, at parforholds-udfordringerne ville fylde så meget.

Meget åbne

- Vi har set de andre sæsoner, og der var fokus meget mere på livsstilen. Men programmet bliver formet af dem, der deltager. Og her har vi tre deltagende par nok haft meget til fælles omkring vores parforhold.

Hun fortæller, at både hun og Søren har haft det fint med at tale om sex og samliv i programmet.

- Vi har været helt rolige med det. Det er jo kommet fra os selv. Vi er meget åbne, så det har været meget naturligt. Det har været forandrende for vores liv i den positive retning at deltage. Også selvom det har været hårdt. Men vi har faktisk aldrig haft det bedre. Så det er en oplevelse, vi ikke ville være foruden, siger hun.

- Det mest grænseoverskridende for mig har været, der hvor man ser, at jeg er sårbar og bliver ked af det. Det med sex og alt det....nåh ja sådan er det jo bare. Synes selv, at jeg er vokset. Det er en proces og den kommer til at tage år. Mit håb var at vise, at man ikke er alene, og der er mange, der har kontaktet mig efter programmerne. Det betyder bare alt, siger Maria Schrøder. Foto: STV

Parforholdsprogram

47-årige Johnny Nør Skott vil heller ikke have været 'Fede forhold' foruden.

- Men jeg ville ikke gøre det igen, siger han.

- Alt det med Daniel, (programmets kostekspert, Daniel Knaap, red) ville jeg KLART gør igen, men jeg ville ikke medvirke i programmet. Det er jo mere et parforholdsprogram, siger Johnny Nør Skott og fortsætter.

- Vi har været meget åbne og ærlige, og det fortryder jeg ikke. Men jeg ville ønske, at der var mere fokus på kost og livsstil og mindre på telefon, skærmtid og parforhold. Sidste sæson tog det fem minutter at komme igennem den slags - med mig tog det fra afsnit to til fem.

Når regnskabet skal gøres op, er Johnny Nør Skott alligevel tilfreds.

- De 17-20 kilo, der er røget og den nye livsstil, er det hele værd, siger han.

Johnny og Inger er kærester med bopæl hver for sig. Foto: STV

Mens Johnny Nørr Skott har spekuleret en del over, hvad folk siger og tænker om både vægt og udfordringer i parforholdet, efter han har været på tv, er hans kæreste, Inger Ericson, fløjtende ligeglad.

- Det er altid grænseoverskridende at dele ud af sig selv. Men jeg giver en f... i, hvad andre tænker om mig. Der ligger Johnny og jeg ret meget i hver vores ende, siger hun kontant.

Inger Ericson formåede at smide 15,7 kilo under tv-optagelserne, og hun ærgrer sig også over, at man ser så lidt af den livsstilsændring, de har været igennem.

- Oprindelig meldte vi os for at få en sundere livsstil og for at komme i gang med at træne. Og det har vi været super glade for. Jeg har prøvet hundredvis af kure gennem tiden, der ikke har virket. Men der findes altså en metode, der virker, og det har overrasket mig, hvor let det er, hvis man bare gør det rigtige, siger hun.

Inger Ericson fortæller, at det især har været afgørende, at der blevet arbejdet med hovedet under processen.

- Metoden, som virker, er, at ændre mindset med små trin hen af vejen. Første del var, at halvdelen af ens tallerken skulle være grøntsager. Hvis du ikke arbejder med hjernen, så er der næsten umuligt at fastholde ny vaner. Daniel har lært de to mest utålmodige mennesker at både elske processen og nyde rejen, hvor vi har lært ny vaner, som fungerer med vores hverdag og liv, og det var noget som vi ikke kunne finde ud af helt selv, siger hun.

Programmets sidste par, Signe og Jesper, tabte sig henholdsvis 14,2 og 15,6 kilo. Foto: STV

Arbejder på familieforøgelse

Signe og Jesper var sæsonens sidste par, og selvom Signe har tabt 14,2 kilo, og Jesper har tabt 15,6 kilo, så glæder parret sig til at blive fri for at lave tv-optagelser.

- Vi synes, det har været spændende og nervepirrende at lave tv, og vi kunne også godt mærke til sidst, at vi også var klar til at give slip på den planlægning, der følger med, når man skal lave optagelser. Men det har været meget lærerigt at være med, siger Signe og fortsætter:

- Det, der kom mest bag på mig, var, hvor meget det kræver at lave sådan et program. Hvor meget man også filmer, som aldrig bliver brugt.

Lige som de to andre par, havde de heller ikke regnet med, at ægteskabelige problemer ville fylde så meget.

- Jeg var heller ikke klar over, det ville handle så meget om parforholdet, som det endte med. Jeg troede det ville handle mere om kosten.

Men de ville ikke tøve, hvis de blev spurgt om at gøre det om igen.

- Ja, med det samme resultat, så ville vi gøre det igen, fortæller signe, der også afslører, at vægten er fortsat ned, efter optagelserne er afsluttet.

I programmerne fulgte man også parrets kamp for at udvide familien, og den kamp fortsætter udfortrødent, siger signe.

- Vi prøver stadigvæk, det tog tre år første gang, så det er ikke til at sige, hvor længe det tager.