Efter fest og fnis: Sådan gik bryllupsnatten

Der opstod hurtigt så god kemi mellem 'Gift ved første blik'-parret Rasmus Glasdam og Sara Eckhardt Boesen, at de stik imod reglerne i dette års udgave af DRs kærlighedseksperiment og valgte at tilbringe bryllupsnatten sammen.

Det mere end antydede gommen i sidste uge overfor Ekstra Bladet.

Produktionen bag programmet har besluttet, at de nygifte i niende sæson af 'Gift ved første blik' skal skånes for bryllupsnatten. En beslutning, der er taget for at fjerne lidt af presset på de fem par.

Godnat

Selvom kemien på bryllupsdagen også virkede særdeles god mellem 45-årige Pernille Bach Mikkelsen og hendes mand, Martin Dirch Brodersen, så var det intet problem for dem at sige godnat og tak for i dag, fortæller hun.

- Jeg synes, at jeg ligner en, der ikke kan få ham hurtigt nok ud af døren, siger Pernille Bach Mikkelsen om godnat-scenen fra programmet.

Annonce:

- Jeg var virkelig træt på det tidspunkt. Vi havde været i gange i mange timer, så hvis jeg skulle være til noget dagen efter, havde jeg brug for at være mig selv, siger hun og fortsætter.

- Når jeg skal lade op, er jeg meget introvert. Så for mig, var det rart og nødvendigt at være alene. Jeg skulle hverken være samme med Martin eller mine børn eller nogen. Jeg skulle bare lade op, siger Pernille Bech Mikkelsen.

- Så nej, der var ikke mere i det fra min side. Heller ikke fra Martins, understreger hun.

Det nygifte par grinede sig gennem deres første dag som ægtefolk. Foto: Snowman Productions

Inden Pernille Bach Mikkelsen kunne få fred til at lade op, havde hun filmholdet på besøg på sit hotelværelse i 45 minutter.

- Derefter var jeg bare færdig. Jeg havde fået nok at folk, der ragede mig op under kjolen for at sætte en microport fast ,og produktionen, der ville have os til alt muligt. Men det var en dejlig dag og en god fest for os og vores gæster, siger Pernille Bach Mikkelsen.

Hvordan det går Pernille og Martin samt de fire andre nygifte par, kan følges de kommende uger på DR i 'Gift ved første blik'.

Kom med bag kameraet: Så fesen er bryllupsfesten i 'Gift ved første blik'