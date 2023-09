Efter fire sæsoner: Lukker og slukker

Med to kommende særafsnit er det slut for Melvin Kakoozas serie 'Sunday'

Siden 2019 har Xee lagt platform til Melvin Kakoozas serie 'Sunday', hvor man følger livet i fodboldklubben FC Fredericia, som henter Sunday spillet af Kakooza til klubben på trods af, at han kun har spillet fodbold i tre måneder.

Det er blevet til fire sæsoner af serien og fire specialafsnit undervejs.

Men alting har som bekendt en ende. Og nu er tiden kommet for 'Sunday', der altså lukker og slukker med to særafsnit.

Det skriver YouSee i en pressemeddelse.

Her udtaler Melvin Kakooza, at serien har været definerende for ham som skuespiller, ligesom han også sender en stor tak til de mange kendte fodboldprofiler, der undervejs har gæstet serien.

Folk som Thomas Graversen, over Jesper Grønkjær til Kasper Hjulmand har været forbi serien - foruden flere komikere og skuespillere som også får en hilsen fra Melvin Kakooza i sin afsked med serien:

'Det har igen været en fryd at optage med alle de gode venner, som man efterhånden kender godt gennem serien. Men vi kan i denne omgang også byde velkommen til flere nye spændende ansigter samt en lille udvidelse af familien Sunday. Det er bestemt med at til at gøre denne omgang særlig interessant - og sjov', siger han i pressemeddelelsen.

Melvin Kakooza (til højre) flankeret af sin medspiller Thue Ersted Rasmussen. Foto: Jacob Banke Olesen/Xee

Dør på klem

De to sidste afsnit af serien har premiere 8. september.

Komikeren åbner dog en dør på klem for flere historier fra den prøvede fodboldklub i fremtiden.

'Hele holdet, lige fra skuespillere til dem bag kameraet er blevet så tætte, at det nok ikke kan udelukkes, at vi en dag får Sunday og FC Fredericia at se igen', afslutter han hemmelighedsfuldt i pressemeddelelsen.

Inden han kan lege med tanken om at vende tilbage til 'Sunday', skal han dog på landevejen med kollegerne Joel Hyrland, Hadi Ka-Koush og Mahamad Habane.

Den nydannede kvartet skal således på en comedy arena-tour sammen i 2024. Det fælles show ’BROS – Så blev der mørkt’ lægger næste år vejen forbi landets fire største byer.

