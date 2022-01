Efter foto-bommert: Ny fejl spottet i tv-show

Der er også byttet rundt på navneskilte i 'Harry Potter'-jubilæumsshowet, som forleden måtte undskylde for at have brugt et forkert billede

Det vakte stor opmærksomhed, at produktionen bag den nye 'Harry Potter'-reunion fejlagtigt havde brugt et billede af skuespiller Emma Roberts som barn i stedet for et billede af filmseriens stjerne Emma Watson.

Men det er ikke den eneste fejl, produktionen har lavet i det stort anlagte jubilæumsshow.

Det påpeger Oliver Phelps, der spillede George Weasley i filmene, i et opslag på Instagram.

I jubilæumsshowet medvirker han sammen med sin tvillingbror, James, der spillede Fred Weasley.

Og ligesom de to karakterer i både film og bøger ofte forveksles med hinanden, har virkelighedens tvillinger været udsat for en forbytning.

'Jeg formoder, at efter de mange pranks gennem årene har nogen besluttet, at de ville have hævn. Det var fantastisk at være en del af 'Harry Potter'-reunionen. Jeg håber, I alle nød det', skriver han til opslaget, hvor man kan se, at de to skuespilleres navne er byttet rundt.

'Virkelig morsomt'

Opslaget har allerede fået en del reaktioner, blandt andet fra Phelps-brødrenes 'Harry Potter'-kollega Tom Felton, der spillede Draco Malfoy i filmserien.

'Det er mig, der står bag', har han skrevet i kommentarsporet og tilføjet en slange-emoji som symbol på sin karakters kollegie, Slytherin.

Også Matthew Lewis, der spillede Neville Longbottom i filmene, har kommenteret opslaget.

'Det her er virkelig morsomt. Dude. WTF? Haha', skriver han.

Her er tvillingerne Oliver og James Phelps fotograferet sammen med Tom Felton, Matthew Lewis og flere af de store stjerner fra 'Harry Potter'-filmene i 2011 forud for premieren på den ottende og sidste film. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Fejlen er ifølge The Hollywood Reporter allerede blevet rettet i tv-showet. Det samme er det forkerte billede af Emma Watson.

'Godt spottet, Harry Potter-fans. Det er et fejlagtigt billede. Der er nu en ny version på vej,' lød det i en kommentar fra produktionen, efter de var blevet opmærksomme på den fejl.

Jubilæumsshowet 'Harry Potter: 20th Anniversary: Return to Hogwarts' kan ses på streamingtjenesten HBO Max.