Efter frieri: Gråd i kulissen

Realitystjernen og dj'en Jeremy 'Panda' Ace tog i den grad fusen på sin kæreste, Maria, under Reality Awards fredag aften.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, faldt den 41-årige kendis på knæ, da showet startede, og friede til Maria foran en ellevild forsamling på Docken.

Panda på knæ for sin Maria. Foto: Jonas Olufson

Maria sagde selvfølgelig ja til Panda, og det fik tårerne til at trille efter frieriet, der var planlagt ned til mindste detalje, og havde været over en måned undervejs.

Og tårerne stoppede ikke der.

Jeremy 'Panda' Ace var dj til showets store efterfest, og Ekstra Bladet fangede ham i kulissen, mens han forberedte sig til at skulle vende plader og få gang i dansegulvet. Her afslørede han detaljer om, hvordan han havde forberedt sig på at skulle fri.

Spurgte om lov

- Jeg har faktisk spurgt Marias far om lov. Ja, det ved du ikke før nu. Men jeg har spurgt din far, om jeg må gifte mig med dig, sagde han henvendt først til Ekstra Bladet og siden til sin kommende kone.

Den oplysning fik 26-årige Maria til at bryde helt sammen.

- Har du?, snøftede hun af glæde.

- Min søster, der er her i aften, har også vidst det hele. Fuck dig, sagde jeg bare til hende, da hun fortalte det. Det er som om, alle undtagen mig, har vidst det, sagde Maria i en blanding af grin og gråd og kastede sig i armene på Panda, der heller ikke kunne holde tårerne tilbage.

Jeremy 'Panda' Ace og Maria stod frem som par under 2021-udgaven af Reality Awards.

Biseksuel

Her fortalte den kommende brud, at det var hende, der havde taget initiativet til at starte med, efter hun havde brugt to år på at tage mod til sig.

- Jeg skrev til ham. Det var kærlighed ved første blik. Jeg vidste jo godt, hvem han var, sagde Maria, der flyttede fra Jylland til København for Pandas skyld.

Til Se og hør har 'For lækker til love'-stjernen tidligere fortalt, at han er vild med Maria af flere grunde. Hun kan holde ham ud, hun støtter ham...

- Og så er hun biseksuel. Det er et plus, fordi så kan man sidde og snakke om damer sammen: 'Hende der står godt nok skarpt, 'ja, det synes jeg også, hun er pisselækker'. Det er bare win/win. Totalt bonus. På samme måde må hun også sige, at en fyr er flot, sagde Panda til ugebladet.

Maria viser sin ring frem. Foto: Jonas Olufson

Frieri, bommerter og bar hud. Du kan se hele det vilde og vanvittige Reality Awards-show eksklusivt her på Ekstra Bladet.