Efter frivillig exit: Nu svarer de på den voldsomme kritik

Det vakte stor opsigt, da det tidligere i dag kom frem, at 'X Factor'-gruppen VEST bestående af Esther og Vera frivilligt valgte at forlade programmet umiddelbart efter '6 Chair Challenge', selv om de egentlig var gået videre til bootcamp.

Især dommer Martin Jensen har ikke meget tilovers for gruppens exit og anklager den afgåede gruppe for at være respektløse overfor programmet og de andre deltagere.

Samtidig mener han, at deltagernes beslutning afspejler en doven holdning, efter deltagerne har udtalt, at de har fået det ud af programmet, som de ønskede, og derfor valgte at trække sig.

Esther og Vera er dog ikke helt enige i kritikken fra Martin Jensen.

- Vi valgte at trække os, fordi vi godt kunne se, at det spidsede til, og for at vi kunne være med, skulle vi også kunne involvere os selv 100 procent og give mere energi, end vi havde. Vi kunne godt mærke, at vi ikke var helt så dedikerede, som de andre deltagere. Vi havde heller ikke lyst til at stå i vejen for nogen, der ville det mere end os, udtaler Esther til Ekstra Bladet.

Gruppen VEST blev udvalgt af dommeren Kwamie Liv til at gå videre fra six-chair challenge. Foto: Jonathan Damslund

Esther og Vera har ellers været glade for at være med i 'X Factor' og synes, det har været en god oplevelse.

- Det har virkelig været sjovt hele vejen igennem. Vi har været meget drevet af, at det har været sjovt og lærerigt. Men det er også grunden til, at vi har trukket os, fordi det ikke var lige så sjovt længere, i og med vi ikke kunne lægge de kræfter i, vi gerne ville. Men vi har virkelig mødt nogle søde mennesker, siger Esther.

Forstår godt kritikken

Alligevel forstår Esther og Vera noget af den kritik, som de har modtaget.

- Vi forstår godt, hvor det kommer fra. Men vi synes ikke, vi har spildt nogens tid. Vi har fået en masse ud af at være en del af programmet, ligesom programmet også har fået noget ud af vores deltagelse. Det ville have været respektløst at fortsætte, når vi ikke er lige så investerede i det, som de andre er. Martin Jensen har heller aldrig været fan af, hvad vi leverede til programmet, siger Esther.

Nu hvor Esther og Vera er ude af 'X Factor', vil de gerne have lidt ro uden al den opmærksomhed, der har været i forbindelse med programmet.

- Vi skal pleje vores venskab, være unge og leve vores liv, uden at resten af Danmark kan følge med. Og så skal vi spille en masse musik, siger Esther.