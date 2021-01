Efter fyringer: Nu er det slut

Efter længere undersøgelser af kulturen på TV2 som arbejdsplads, kan man nu afslutte forløbet, der er blevet foretaget af et eksternt advokatfirma.

Det skriver Anne Engdal Stig Christensen, der er administrerende direktør hos TV2, i en mail til medarbejderne.

I mailen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, står der, at undersøgelserne nu er afsluttet , mens det samtidig forklares, hvilke konsekvenser undersøgelsen har haft for medarbejderne på TV2.

'Nogle sager er mundet ud i en opsigelse af en medarbejder eller samarbejdsrelation, andre i en skriftlig eller mundtlig påtale. Og der er også sager, hvor der er konkluderet, at der ikke har været udøvet krænkende adfærd', lyder det blandt andet i mailen.

Nu kommer der ikke mere ud af undersøgelserne hos TV2. Foto: TV2/PR

Også sagen om fyringen af Jes Dorph-Petersen bliver nævnt i mailen.

'I denne uge har opsigelsen af Jes Dorph-Petersen fyldt rigtig meget i mediebilledet. Det havde den nok ikke gjort, hvis det havde været en helt almindelig ukendt medarbejder, og det er vigtigt for mig at sige, at den undersøgelse, som advokatfirmaet laver for TV 2, selvfølgelig ikke tager hensyn til kendthed eller status, men alene behandler sagen', står der.

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort Tirsdag kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det sker efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen afviser over for Politiken anklagerne. - Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie. Hvorfor finder hun på det, har jeg ikke noget svar på, men jeg ved, at det der er ikke sket, siger han til Politiken. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Vis mere Luk

I mailen slår direktøren fast, at det nu er tid til at se fremad i koncernen.

'Advokatundersøgelsen er nu definitivt tilendebragt. Og nu kigger vi frem', skriver direktøren, der dog samtidig understreger, at arbejdet med at skabe et bedre arbejdsmiljø på TV2 vil fortsætte i fremtiden.

Hun understreger samtidig, at hun godt ved, at det ikke er en rar tid for medarbejderne på TV2 i øjeblikket, men at det nu er tid til at se fremad i samlet flok.

Opdateres...