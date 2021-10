Efter 'Gift ved første blik': Prøver lykken på Tinder

Samantha er meget lettet over Daniels beslutning om at slutte ægteskabet, mens Daniel er ked af at afvise Samantha

Selvom det kan være svært at fortsætte i et ægteskab, der er dysfunktionelt, vælger nogen desperat at holde fast i det. For tænk, hvis partneren i virkeligheden er den eneste ene, og man kaster det hele væk?

Samantha, der blev gift med Daniel i 'Gift ved første blik', vælger også at fortsætte ægteskabet, til trods for at de har store udfordinger. Daniel vælger dog at trække sig, og derfor sluttede ægteskabet efter blot fem uger.

- Jeg vil gerne bevise over for mig selv og alle andre, at jeg kan og vil kæmpe for vores forhold og ikke bare er typen, der giver op, når det bliver svært, siger Samantha til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg er meget lettet over, at Daniel trak sig, fordi vi kunne ikke opfylde hinandens behov på den lange bane, så jeg er glad for, at vi stoppede der.

Samantha har endnu ikke haft held med kærligheden, men er glad for at have medvirket i DR-programmet, da hun er blevet mere sikker på, hvad hun søger i en potentiel partner.

Eksparret havde problemer med kommunikationen, der ikke ligefrem var deres stærke side i programmet. Foto: Snowman Productions/DR

Dater på Tinder

Da Ekstra Bladet får Daniel i røret, er han ikke helt begejstret for at rive op i minderne fra 'Gift ved første blik'.

- Jeg fik det mega nederen, fordi jeg gav hende et afslag, og det er aldrig fedt at såre andre mennesker, derfor blev jeg ked af det, men jeg er nødt til at tænke på mig selv, siger Daniel.

- Jeg har ikke fortrudt min beslutning, for jeg kunne ikke se mig selv i ægteskabet. Jeg manglede flere sommerfugle i maven, og jeg kan ikke se, hvorfor man sætter to introverte typer sammen, fortsætter han.

Daniel er stadig på jagt efter kærligheden - dog ikke længere for rullende kameraer, men denne gang på Tinder. Om han har bedre held med dating-appen, må tiden vise.

Foto: Snowman Productions/DR

