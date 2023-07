Efter grooming-anklager: Nu træder regeringen ind

Anklagerne mod en anonym, men kendt BBC-vært vokser i stigende grad i de engelske medier, og nu træder den engelske kulturminister ind for at finde hoved og hale i skandalens omfang

En profileret vært på BBC er blevet pillet af skærmen efter anklager om grooming af en teenager.

Værtens identitet er ikke kendt for offentligheden, men indtil videre har en håndfuld kendte mandlige tv-værter været hurtigt ude af starthullerne for at lukke eventuelle spekulationer om, at det skulle være en af dem, der er den anklagede BBC-vært.

Og mens feltet indsnævres, begynder flere oplysninger i sagen at se dagens lys.

Lucy Fraser går nu ind i sagen, der har bragt det engelske medielandskab i kog. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Derfor går den britiske kulturminister, Lucy Frazer, nu ind i sagen. Det bekræfter det britiske Kultur-, Sports- og Medieministerium i en pressemeddelse bragt af BBC .

Heri skriver ministeriet, at kulturministeren har ministerbilen rettet mod mediehuset. Her skal Frazer afholde 'presserende samtaler' med Tim Davie, BBC's generalsekretær, der finder sted søndag, for at komme de bekymrende anklager til livs.

'Som Public Service-vært er du lønnet af offentlige midler. Derfor anser højtstående embedsmænd det som en hastesag, og derfor skal anklagerne undersøges grundigt og hurtigst muligt.'

Gary Lineker er én af de BBC-værter, der har set sig nødsaget til at afkræfte sin rolle i grooming-sagen. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Festede med topchefer

I første omgang blev det kendt, at værten er anklaget for at betale 'flere tusinde pund' for at sende ham seksuelle billeder, siden teenageren, der nu er fyldt 20, var 17 år gammel.

Men nu kan Daily Mail fortælle, at der ikke kun er tale om oplysninger, der er skadelige for værtens renommé.

For selvom BBC havde modtaget klagen fra den forurettedes mor 19. maj, var værten stadig efterfølgende at finde på BBC's sendeflader.

Ligeså var værten også inviteret med og set drikke champagne, spise et tre-retters måltid og feste med flere af BBC's topchefer til en unavngiven prisuddeling, der fandt sted, efter BBC blev gjort opmærksom på værtens opførsel.