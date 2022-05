Efter grove anklager: Klapper helt i

Bestyrelsen på Herlufsholm er gået i flyverskjul og ønsker tilsyneladende ikke at svare på spørgsmål i forbindelse med de nye afsløringer

Tavshed.

Det beskriver situationen hos bestyrelsen på Herlufsholm i kølvandet på den spritnye TV 2-dokumentar, der afdækker beretninger om, hvordan vold, mobning samt krænkende adfærd har fundet sted blandt elever på den prestigefyldte privatskole ved Næstved.

Og der er tale om rystende beretninger. En tidligere elev blev blandt andet slået til blods under en fest på Herlufsholm. En anden fortæller i dokumentaren, at en yngre elev fra skolen fik stukket to fingre op i sin numse.

Rektor Mikkel Kjellberg har som følge af dokumentaren lovet, at han nu vil se på, hvordan han kan ændre de traditioner på skolen, der har 'en flig af usund kultur' over sig.

Over for Ekstra Bladet har Mikkel Kjellberg desuden slået fast, at han fortsat oplever opbakning fra både elever, forældre, ansatte og bestyrelse.

- Ja, jeg oplever stor opbakning til det arbejde, vi skal i gang med, og stor opbakning og tillid til, at det er en opgave, som jeg kan løfte, har Mikkel Kjellberg udtalt.

Mikkel Kjellberg nyder fortsat opbakning fra bestyrelsen, personalet, eleverne og forældrene, har han udtalt til Ekstra Bladet. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Et udsagn, det dog ikke har været muligt for Ekstra Bladet at bekræfte.

Hverken bestyrelsesformand, Torben von Lowzow, eller flere af de toneangivende medlemmer af bestyrelsen på Herlufsholm er nemlig vendt retur på Ekstra Bladets gentagne henvendelser om interview i forbindelse med dokumentaren.

Kræver handling

Prins Christian er elev på kostskolen, hvor han går i gymnasiet. Også prinsesse Isabella skal efter sommerferien starte i 9. klasse på Herlufsholm.

Kongehuset har i kølvandet på dokumentaren derfor udtalt deres chok over det billede, den tegner af skolen, samtidig med, at kronprinsparret har udtrykt ønske om, at der skal gøres noget.

'Som forældre til et barn, der går på Herlufsholm, er vi dybt rystede over de vidnesbyrd, der kommer frem i den aktuelle dokumentar om skolen. Det er hjerteskærende at høre om systematisk mobning og om den krænkelses- og voldskultur, som mange har været en del af,' lød det torsdag i en udtalelse fra kronprinsparret, der fortsætter:

'Det er helt uacceptabelt. Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige.'

