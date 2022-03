Efter hård kritik: - Ingen grund til at blive gammelsur

Thomas Blachman er uenig med Jørgen Olsen, der tidligere gav 'X Factor' en del af skylden for det dalende niveau i Melodi Grand Prix

Denne weekend byder på masser af underholdning for musikglade danskere. Fredag aften var der 'X Factor', og lørdag står flere musikere på scenen i Herning, når årets Melodi Grand Prix finder sted.

Forud for dét show har en kritisk røst dog meldt sig på banen. Jørgen Olsen, der som den ene halvdel af Brødrene Olsen vandt både det danske og den internationale version, langer nemlig ud efter niveauet i de senere år. Det skete torsdag i Radio 4-programmet 'Kræs'.

Grand Prix-vinderen kastede blandt andet skylden på talentprogrammer på tv, der udvander talentmassen i forhold til at finde de rette artister til Melodi Grand Prix, ligesom talentshows også er med til at fjerne opmærksomheden fra den hæderkronede sangkonkurrence.

- Hvis man kritiserer mange mennesker, som er yngre end mig, så siger man, at jeg er en gammel sur mand, men man skal se på, hvad der trykker. Der er så megen konkurrence hele tiden, f.eks. fra 'X Factor', og så mister det kraften eller folks interesse – det kan ikke være anderledes, sagde han videre.

Jørgen Olsen er skuffet over niveauet i Melodi Grand Prix. Foto: Emil Agerskov

Han mener samtidig, at de nye generationer af sangere og sangerinder nemt springer over, hvor gærdet er lavest. Det går ud over kvaliteten herhjemme generelt.

- Jeg startede med at skrive, da jeg var 14 år gammel, og da sad jeg et par timer hver eneste dag efter skoletid med min bror og spillede og skrev sange. Men de andre vader bare ind. De tror, at de kan det hele og ved det hele, fordi de har været sammen med Thomas Blachman en måneds tid. Det er latterligt, fortalte Olsen, inden værten i 'Kræs' brød ind:

- Så hvis disse talentshows ikke eksisterede, ville der være bedre plads til at lave et godt Melodi Grand Prix?

- Afgjort.

Blachman svarer igen

Ekstra Bladet spurgte fredag aften Thomas Blachman ind til den kritik.

- Det ved jeg sgu ikke noget om. Jeg følger ikke med i Melodi Grand Prix.

- Hvordan kan det være?

- Det er ofte klicheernes paradis. Alt er noget, man har set før. Jeg må sgu indrømme, at dét føler jeg ikke, at jeg har tid til, siger han og indrømmer, at han engang imellem har fulgt med tidligere.

Thomas Blachman mener ikke, at 'X Factor' og andre talentprogrammer udvander talentmassen og skader Melodi Grand Prix. Foto: Jonas Olufson

Han mener ikke, at Jørgen Olsen har ret i kritikken.

- Jeg er da ked af, hvis han har det på den måde. Men hvad er alternativet? Jeg ved, at der er rigtig mange sangere, der startede her og kom med i 'hans program' og sang godt. Jeg synes ikke, han skal brokke sig over det.

- Men kan du se, at han måske har en pointe, eller er du helt uenig med ham?

- Jeg kan ikke rigtig forstå pointen. At det udvander talentmassen? Altså, der er jo dem, der virkelig bare gør det og vil det og går udenom alle programmer - selv Melodi Grand Prix - og så udgiver de deres plader, og enten sker det så, eller også sker det ikke.

- Der kommer en fyr som Mads, der har så crazy talent, at han gør opmærksom på sig selv. Han skal sgu nok klare sig bagefter uanset hvad. Men Brødrene Olsen er jeg vokset op med, så alt respekt til dem. Men der er ingen grund til at sidde og blive gammelsur.

Det vil vise sig lørdag aften, om niveauet af årets Melodi Grand Prix igen er lavere end normalt.

