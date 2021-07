Efter hårdt brud: Flyttet hjem til forældrene

I DR-serien 'De dyre piger' følger man blandt andre Mathilde Neuvonen, der på Instagram ser ud til at leve det perfekte liv med kæresten Anders i Odense.

Siden optagelserne er kærligheden mellem de to dog bristet, og de er gået fra hinanden.

Og den seneste tid har været hård at komme igennem for Mathilde, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det var en ret turbulent tid, specielt fordi hele min familie bor på Sjælland, så jeg stod pludselig i Odense uden et sted at bo. Alt gik heldigvis godt takket være mine gode venner og veninder, siger hun og fortsætter:

- Nu er jeg flyttet hjem til mine forældre for en tid, og når jeg starter i praktik i København inden længe, håber jeg at finde en bolig der.

Negative kommentarer

Trods det hårde brud er Mathilde ok i dag, fortæller hun.

- Men sådan noget er aldrig sjovt, og netop fordi det har været så turbulent, har det været svært at være i, siger hun og understreger samtidig, at det har været ekstra hårdt oven i, at programmet er kommet ud:

- Jeg havde ikke tænkt, at folk ville kunne genkende mig på gaden, men heldigvis siger folk kun søde ting, når jeg møder dem. På nettet er der nogle, der ikke er lige så søde.

- Jeg troede ikke, jeg ville tage mig af det, men det hele har været meget kaos også i forbindelse med det her breakup, så det har været ekstra hårdt at skulle forholde sig til alle de negative kommentarer. Men jeg er blevet bedre til ikke at tage det alt for personligt.

Af respekt for Anders ønsker Mathilde ikke at komme nærmere ind på detaljerne om bruddet. Hun fortæller dog, at de ikke taler sammen længere.

'De dyre piger' er både rystende godt og meget vigtigt tv, mener Ekstra Bladets anmelder.

Alle otte afsnit af 'De dyre piger' kan ses på DR TV.