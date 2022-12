Efter heftig kritik: TV 2 i flyverskjul

Pyrus-skaber Martin Miehe-Renard undrer sig over TV 2's beslutning om at tage 'Alletiders julemand' af sendeplanen og TV 2 Play

TV 2 har ikke tid til at stille op et interview med Ekstra Bladet om det, de ellers før har kaldt en 'relevant debat'

Det antændte en debat af en anden verden, da TV 2 i sidste øjeblik besluttede at skrotte julekalenderen 'Alletiders julemand', som ellers var planlagt til at rulle over skærmen her i december.

Men det er altså ikke en debat, som TV 2 har 'tid' til at gå ind i. Det står klart, efter kanalen har afvist at stille op til interview med Ekstra Bladet, trods gentagne forsøg på at få et interview med indholdsdirektør Lotte Lindegaard.

'Vi synes, det er en relevant debat - og fint og forståeligt, at det har en bred interesse,' indledte TV 2 ellers et mailsvar til Ekstra Bladet den 25. november.

Ekstra Bladet har siden 29. november været i dialog med TV 2's presseafdeling, ligesom Ekstra Bladet har været i telefonisk kontakt med Lotte Lindegaard, der henviste til presseafdelingen. Mandag lyder svaret fra presseafdelingen dog entydigt: Lotte Lindegaard har ikke tid til et interview.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Lotte Lindegaard om, hvordan fremtiden ser ud på TV 2. Om TV 2 nu eksempelvis har en politik om at slette alt fra fortiden, hvis det vurderes, at det kan indeholde stødende elementer og ikke mindst, hvor grænsen i så fald går.

Eksempelvis ligger 'Klovn' på TV 2 Play, hvor der blandt andet bliver sagt 'negerpige' i et afsnit.

Pyrus er pillet af, men der er stadig fyldt med racisme i både ‘Klovn’, ‘Langt fra Las Vegas’ og ‘Ørkenens Sønner’. Det er stadig uvist, om TV 2 vil fortsætte selv-censur

Forældet skildring

Baggrunden for TV 2's beslutning om at droppe 'Alletiders julemand' var, at der i julekalenderen er scener, der 'indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn', som det lød fra Mette Nelund, konstitueret fiktionschef hos TV 2 i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Her henviste kanalen blandt andet til, at der i sangen 'Gi' mig guf og gi' mig godter', som vises flere gange fordelt over julekalenderens 24 afsnit, danser børn rundt klædt ud som flødeboller, mens de er malet sorte i ansigtet, og i afsnit otte bliver tre drenge skældt ud og dyppet i blæk, fordi de driller en dreng med hans hudfarve.

I stedet valgte man at blænde op for julekalenderen 'Pyrus i alletiders eventyr', der indeholde sangen 'I Kina bor en kejser', og så mødte TV 2 ny kritik.

- Den måde 'ching chang chung' bliver brugt på. De kan lige så godt kalde os skævøjede. Det er meget racistisk, sagde den 25-årige Wan til Ekstra Bladet i den forbindelse og fortsatte:

- Jeg synes, at selve omkvædet og de budskaber, de kommer med, er racistiske. Og det er misvisende ud fra vores kultur.