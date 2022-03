Efter kæmpe millionkøb: Kæresten flytter med

Martin Jensen skal ikke bo alene i de 248 kvadratmeter, han for nylig betalte 11 millioner kroner for

11 millioner kroner.

Så mange penge har dj og 'X Factor'-dommer Martin Jensen hevet op ad lommen, da han for nylig investerede i en luksuriøs lejlighed i det hippe byggeri Sfinxen i København S.

Her kan han boltre sig på 248 kvadratmeter fordelt på to etager i lejligheden, der blandt andet består af to stuer, fire soveværelser og et åbent køkken.

Det er kun Martin Jensen, der står på skødet, men fredag aften fortalte han Ekstra Bladet, at han bestemt ikke regner med at skulle bo der alene.

- Jeg tror da, at hun flytter med. Det er da i hvert fald det, hun har sagt, fortæller Martin Jensen med henvisning til sin kæreste, Cassandra Greve, som han stod frem med sidste sommer.

Martin Jensen sammen med 'X Factor'-kollegerne Kwamie Liv og Thomas Blachman. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Nøglerne overtager han 10. marts.

- Det glæder jeg mig da til, siger Martin Jensen, der dog ikke flytter ind i løbet af den krævende tid midt under TV 2-programmet.

- Jeg tror, jeg kommer til at vente. Jeg kommer til at lave noget arbejde i den nye lejlighed, og så flytter jeg nok, når vi er færdige med 'X Factor'.

