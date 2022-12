Efter kæmpe succes: Tilbage på Netflix

Prins Harry og Meghan Markle springer ud som producere bag dokumentarserien 'Live to Lead', der får premiere på Netflix 31. december

Prins Harry og hertuginde Meghan er ikke færdige på Netflix.

De har netop optrådt i en dokumentar på streamingtjenesten om deres forhold og dettes påvirkning på det britiske kongehus, hvilket blev en stor succes.

Det blev nemlig den mest sete dokumentar-debut nogensinde på Netflix.

Nu kan det amerikanske ugeblad People berette, at prins Harry og Meghan Markle er producere på dokumentarserien 'Live to Lead' inspireret af Nelson Mandela.

Serien har premiere på Netflix 31. december.

Prins Harry og Meghan Markle optræder begge i traileren til dokumentarserien, men de er altså ikke med i serien.

Du kan se traileren til 'Live to Lead' øverst i artiklen.

Stribevis af interviews

People skriver, at flere ledere og aktivister vil være med i dokumentarserien. De vil 'reflektere over deres arv og dele budskaber om mod, medfølelse, ydmyghed og håb'.

Der vil være interviews med den afdøde amerikanske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg, klimaaktivisten Greta Thunberg, advokaten Bryan Stevenson, New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, den sydafrikanske rygbyspiller Siya Kolisi, feministen Gloria Steinem samt aktivisten Albie Sachs.

- Det handler om mennesker, der har truffet modige valg, lyder ordene fra prins Harry i traileren til 'Live to Lead'.

- At kæmpe for forandring og at blive ledere, supplerer hertuginde Meghan.