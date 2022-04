Efter kæmpe sviner: Nu undskylder han

Den amerikanske skuespiller Sam Elliott underskylder nu, efter han sendte en svada afsted mod filmen 'The Power of the Dog'

Den 77-årige skuespiller Sam Elliott undskyldte søndag sin kritik af instruktør filmen 'The Power of the Dog'. Det skete i en tv-optræden, hvor han skulle promovere sin Paramount+-serie '1883'.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Elliott kritiserede filmen i marts i Marc Marons 'WTF'-podcast, da filmen var med i Oscar-ræset.

- Da jeg forsøgte at fortælle fyren, WTF-fyren (Marc Maron, red.), hvordan jeg havde det med filmen, var jeg ikke særlig velformuleret omkring det, fortsatte Elliott og uddyber:

- Jeg formulerede det ikke særlig godt. Og jeg sagde nogle ting, der sårede folk. Og det har jeg det forfærdeligt over.

Elliott understreger desuden, at filmen 'ramte noget i ham'.

Benedict Cumberbatch har hovedrollen i 'The Power of the Dog', som vandt én Oscar - for bedste instruktør. Foto: Kirsty Griffin/Netflix

Hvad fanden ved den kvinde?

Tilbage i marts var Elliott godt nok ikke begejstret for filmen. I 'WTF'-podcast sagde han:

- Hold kæft, noget lort.

- Så du kunne ikke lide filmen?

- Nej sgu da, lød det fra Sam Elliott.

Både '1883' og 'The Power of the Dog' kredser om livet i USA omkring skiftet til 1900-tallet, hvor mange begav sig ud for at opdage det utæmmede og vilde vesten. 'The Power of the Dog' er skabt af newzealandske Jane Campion - hvis film, han ellers påstår at kunne lide.

- Hvad fanden ved denne kvinde fra New Zealand om det vilde vesten? Og hvorfor helvede optager hun filmen i New Zealand og kalder det Montana og siger 'det var sådan, det var?'

Elliott mener blandt andet, at filmen får det til at se ud som om, at alle cowboys red rundt kun iført bar røv og butterfly - som en anden chippendale-stripper.

- Sådan så alle de skide cowboys ud i den film. De render alle rundt i ridebukser og uden skjorter. Der er alle disse hentydninger til homoseksualitet gennem hele filmen, siger Sam Elliott der kører den noget mere hårde stil i '1883', hvor han skal ledsage en større gruppe tyske indvandrere og en amerikansk familie op gennem USA.