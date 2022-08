Efter kikset joke: Nu vender han endelig tilbage

John Corbett vender ifølge Deadline tilbage som Aidan Shaw i 'Sex and the City'-efterfølgeren 'And Just Like That'

'Sex and the City'-fans verden over fik sidste år gensyn med Carrie Bradshaw og veninderne, da den populære serie fik nyt liv med efterfølgeren 'And Just Like That'.

Her var der gensyn med en lang række af de kendte ansigter fra serien, der oprindeligt løb fra 1998 til 2004. Enkelte vigtige karakterer manglede dog.

Kim Cattrall genoptog ikke rollen som Samantha Jones på grund af et rygtet drama mellem hende og andre fra seriens cast, ligesom John Corbett heller ikke dukkede op i rollen som Aidan Shaw, der ellers var en af Carrie Bradshaws største flammer i den oprindelige serie.

Men det bliver der lavet om på, når 'And Just Like That' vender tilbage med en anden sæson. Ifølge Deadline kommer John Corbett nemlig til at spille en betydelig rolle i den kommende sæson, hvor han skal medvirke i flere episoder.

Hverken Corbett eller HBO Max, der står bag serien, har ønsket at kommentere oplysningerne over for det normalt velinformerede filmmedie.

Cynthia Nixon, Kristin David og Sarah Jessica Parker genoptog deres roller fra 'Sex and the City'. Foto: NDZ/STAR MAX/IPxx/Ritzau Scanpix

Jokede med comeback

John Corbetts karakter havde masser af fans i den oprindelige serie, og de fik - troede de - noget at glæde sig til. Forud for 'And Just Like That' bekræftede han nemlig over for Page Six, at han skulle være med i flere episoder.

Derfor ventede seerne i spænding helt frem til sidste sekund af første sæson, hvor han dog aldrig dukkede op. Det havde nemlig bare være en joke.

- Det var sjovt, at han sagde det. Da han efterfølgende rakte ud til mig - meget venligt, for han er en sand gentleman - undskyldte han for sin joke. Men jeg sagde bare, at det jo var et frit land - og så syntes jeg, at det var herligt og pænt sjovt, sagde hovedrolleindehaver Sarah Jessica Parker, der også var producer på sæsonen.

Seriens skaber, Michael Patrick King, fortalte også til Deadline, hvorfor Carrie Bradshaw ikke blev genforenet med Aidan Shaw, efter hendes mand, Mr. Big (spillet af skandaleramte Chris Noth), døde i slutningen af første episode.

- Det føltes bare som om, at det ville være for meget for Carrie. Sæsonen var meget for hende. Vi ville have, at hun skulle komme ordentligt gennem Bigs død og ind i lyset - den sidste episode hed også 'Seeing the Light' (at se lyset, red.). Hun skulle ud, sagde han dengang:

- Aidans comeback er en historie, alle skrev derhjemme, men som vi aldrig havde i tankerne, fortsatte han.

Hverken Michael Patrick King eller Sarah Jessica Parker ville afvise, at John Corbett kom til at få en rolle i sæson to - og nu ser det altså ud til, at det kommer til at ske.

