Efter krænkelsesanklager: Gør comeback i Bille August film

Krænkelsesanklagerne har de seneste år haglet nedover James Franco, men nu gør skuespilleren comeback.

Det gør Franco i Bille Augusts nye efterkrigsdrama ‘Me, You’, hvor James Franco indtager rollen som en hærdet fisker og krigsveteran.

Comebacket i den danske instruktørs film kommer efter, at fem kvinder i 2018 anklagede ham for seksuelle krænkelser. Fire af dem var tidligere studerende på hans skuespillerskole, mens den sidste beskrev ham sin 'mentor'.

James Franco afviste i begyndelsen alle anklager, men han endte med at indgå et forlig med de to af kvinderne, der rejste en officiel sag mod ham. Han betalte dem 2,2 millioner dollars.

Sidste år lagde James Francos gode ven og makker Seth Rogen sågar Francos på is, skrev magasinet Soundvenue. Det kan man ikke sige, at Bille August med sin film 'You, Me' ligefrem har gjort.

Stor opmærksomhed

På IMDB står Franco under kategorien 'top cast', hvor han har selskab af stjerner som Daisy Jacob og Tom Hollander.

Comebacket har fået stor opmærksomhed - og ikke kun fra filmmagasiner som Soundvenue og Variety - også The Hollywood Reporter skriver om James Francos comeback til scenen.

Ifølge det medie er Franco 'begejstret' for at komme med ombord på projektet, som han beskriver som 'fænomenalt'.

- Jeg er begejstret for at komme med ombord på det her fænomenale projekt og for at arbejde med den legendariske Bille August. Jeg er kæmpe fan af hans film, og ‘Me, You’ er i sandhed et brilliant manuskript', udtaler han.

Filmen 'You, Me' får premiere i 2023.