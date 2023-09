Efter kritik: Tager røven på journalist

Pressedækningen af ’X Factor’ er på et 'grinagtigt lavt niveau'.

Sådan lød det fra Simon Kvamm i et interview med Politiken, da det blev finaletid i 'X Factor'-dommerens debutsæson tidligere på året.

Debutanten kritiserede i interviewet de medier, der dækker programmet, for at gå mere op i neglelak og taktik end det musikalske indhold.

Alligevel har han nu valgt at trække i arbejdstøjet og tage endnu en tørn som 'X Factor'-dommer, og på onsdagens pressemøde talte Ekstra Bladet med ham om hans føromtalte interview i Politiken.

Oplagt, at de kommer på banen

Her erklærede han sig enig i, at hans kritik ikke kun skal rettes mod de tabloide nyhedsmedier og ugeblade, som er de eneste medier, der troligt møder op fredag efter fredag til de store liveshows.

Annonce:

Handsken kunne ifølge 48-årige Kvamm med fordel samles op af dedikerede musikmedier som Soundvenue og Gaffa og store dagblade med dedikerede musikredaktioner som Politiken og Berlingske, som ynder at skrive om 'X Factor' uden at sende journalister af sted til liveshows.

- Noget af det, jeg prøvede at sige, var, at de jo også ser 'X Factor' og skriver om 'X Factor', så jeg synes, det er meget oplagt, at de kommer på banen. Også uden at jeg sidder og banker hysterisk i bordet. Mest af alt, fordi der jo faktisk er en samtale i gang i Danmark med udgangspunkt i musikken, når 'X Factor' sender med forskellige temaer hver uge, siger han og fortsætter:

- Der er alt muligt at snakke om, som de ikke blot burde komme på banen med, men som man sagtens kunne snakke om i Ekstra Bladet, synes jeg. Og det gør vi jo nærmest nu, så det er, synes jeg, optur.

Simon Kvamm gik hele vejen, da han debuterede som dommer i 'X Factor' tidligere på året. Han havde hele to deltagere med i finalen, som han endte med at vinde med sin duo Rosél. Foto: Henning Hjorth

Hev pludselig neglelak op fra lommen

Simon Kvamm er dog ikke så fortørnet over mediedækningen her et par måneder efter sin første sæson, at han ikke også havde overskud til at drive lidt gæk på onsdagens pressemøde.

Annonce:

- Jeg vil gerne understrege, at det jo er mig selv, der har tage neglelak på, og jeg står klar til at svare på spørgsmål om det. Det kom til at lyde, som om jeg var sur over at blive spurgt til det, men jeg vil bare gerne også spørges til noget andet, siger han og tager fusen på Ekstra bladets udsendte journalist:

- Men jeg elsker neglelak, og jeg har også taget en neglelak med, hvis det nu er, at Ekstra Bladet vil have en finger udsmykket, lyder det fra Kvamm, der herefter går i gang med at male en middelmådigt skrivende tommelfingers lidt for lange negl blå.

Tre tidligere vinderdommere indtager for første gang siden 2015 'X Factor', når der skal kæmpes om at føre ni deltagere til sejr i musikkonkurrencen. I 2024 er dommerpanelet således udgjort af Simon Kvamm (tv.), Oh Land og Thomas Blachman (th.). Foto: Henning Hjorth

Er klar til kamp

Dommeren fortæller videre, at han nu vender tilbage i endnu en sæson, fordi han kunne mærke, at der var mere at komme efter for ham.

- Jeg synes, det var sjovt og faktisk også inspirerende. Jeg har haft en fornemmelse af, at det her med at gå og lave små liveværker hver fredag, har jeg lyst til at lave mere af. Jeg føler mig ikke færdig med det, siger han og fortsætter:

- Jeg har ikke konkrete ting, jeg vil sætte i søen, men jeg har en boblen, i forhold til at der må være mere. Og det er vel det, der kaldes inspiration.

Annonce:

Simon Kvamm glæder sig også til at sidde i et dommerpanel, hvor alle tre dommere har prøvet at vinde og smage på sejrens sødme.

- Så retter man ryggen og gør sig klar til kamp. Jeg synes kun, det er fedt at få en tidligere vinder og en kompetent musikalsk kraft som Nanna Øland ved siden af mig. Jeg har siddet derhjemme og været seer, når Nanna har siddet der, og jeg syntes, det var enormt spændende hvad hun har kunnet udrette musikalsk, og det glæder jeg mig til at opleve som meddommer.