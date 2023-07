Efter lang pause: TV 2-serie vender tilbage

Der er godt nyt til dem, der for to år siden fulgte med i krimiserien 'Hvide Sande' på TV 2.

Her i juli starter optagelserne til en ny sæson nemlig op. Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Da serien havde premiere, var anmelderne særligt vilde med samspillet mellem Marie Bach Hansen og Carsten Bjørnlund, der indtog hovedrollerne som undercoverbetjentene Helene og Thomas, der skulle opklare mordet på en tysk surfer i den smukke havneby.

I den nye sæson må man dog kigge langt efter den gode kemi, der var mellem Marie Bach Hansen og Carsten Bjørnlund. I den kommende sæson er Helene og Thomas nemlig skiftet ud med to nye hovedpersoner.

Det er således Anne Louise Hassing og Allan Hyde, der skal give den i hovedrollerne som den stressramte efterforsker Maj og den unge lokalbetjent Bjørn i opklaringen af mordet på en lokal 'prominent skikkelse', som det hedder i pressemeddelelsen.

Dog vil Jesper Asholt, Camilla Bendix og Bodil Jørgensen, der også medvirkede i første sæson, være med i den nye sæson.

Anne Louise Hassing er kendt fra 'Krøniken' på DR1 og 'Badehotellet' på TV 2. Snart kan hun også opleves i 'Hvide Sande'. Foto: Henning Hjorth

Rost til skyerne af britisk stjerne

Tidligere på året, og længe efter den danske premiere, fik den britiske komiker og forfatter til hitserien 'The Office' Ricky Gervais også øjnene op for den danske serie.

I et længere opslag til sine 15 millioner følgere på Twitter holdt hans sig ikke tilbage med de rosende ord:

'Har netop færdiggjort den danske tv-serie 'Hvide Sande', og den er fuldstændig fantastisk. Smukt skrevet og instrueret med et fantastisk cast, men især relationen mellem de to hovedroller og deres sublime optræden rev benene væk under mig', skriver Gervais.

Den i dag 61-årige komiker spillede selv rollen som den tåkrummende afdelingsleder David Brent i 'The Office'. Rollen gav ham et hav af priser - blandt andet en Golden Globe i kategorien bedste skuespiller.

Han er i dag en verdenskendt komiker, der skabte overskrifter verden over, da han var vært for Golden Globe i 2020. I en heftigt kritiseret monolog jokede han med, at skuespillere er hyklere, og at de, der uddeler priserne, er racister.

