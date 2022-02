Efter 'Løvens hule': Det er eksploderet

Skatteguiden havde i torsdags knap 90.000 brugere af deres app, men efter at firmaets direktør, Nikolai Høgskilde, optrådte i sidste uges udgave af 'Løvens hule', er brugerantallet eksploderet.

Der er nu 160.000 brugere at finde på Skatteguidens app - en stigning på cirka 78 procent over fire dage.

- Jeg ved ikke, om jeg havde regnet med det, men jeg havde håbet på det– og for at være helt oprigtig så har jeg været virkelig nervøs for, hvordan jeg ville komme til at fremstå, når jeg stod inde i 'Løvens hule', siger direktør Nikolai Høgskilde til Ekstra Bladet.

Skatteguiden har flere gange i løbet af weekenden været Danmarks mest downloadede app i både Appstore og Playstore. Det har derfor været en travl weekend for folkene bag, som har været på kontoret til langt ud på natten for at sikre, at den store interesse kunne imødekommes.

- Jeg har sovet på gulvet på kontoret, og det har været helt vildt, men det har været fantastisk, lyder det fra Nikolai Høgskilde.

I dag har skatteguiden fem funktioner, som blandt andet dækker over, at den kan opdage glemte skattefradrag og give et overblik over, hvordan ens skattekroner bliver brugt. Foto: Ratio.studio

Skatteguiden har en ambition om at hjælpe almindelige danskere med at få bedre styr på deres skat, og firmaet har et mål om at nå en kvart million brugere inden for det næste år.

- Antallet af brugere er ikke det vigtigste for mig, men derimod at vi formår at gøre skat let for hr. og fru Danmark. Derfor er det nødvendigt, at vi er mange mennesker, der støtter op om projektet, for det koster noget at udvikle den her slags. Jo flere brugere vi får, jo billigere kan vi gøre det, siger Nikolai Høgskilde.

Glad for samarbejde

Projektet har været undervejs i mange år, og Nikolai Høgskilde købte hjemmesiden skatteguiden.dk for 10 år siden.

- Det var et sats fra min side. Jeg havde nærmest ikke turdet tro på, at noget så kedeligt som skat kunne være så relevant for så mange mennesker. Det er jo noget, jeg har gået og drømt om i så lang tid og håbet på, at folk så på det på samme måde som os, siger Nikolai Høgskilde

I 'Løvens hule' endte Skatteguiden med at få Jesper Buch med som ene investor, der købte 12,5 procent af virksomheden.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg har fået Jesper Buch med ombord, og vi har samme ambition om at gøre projektet større og hjælpe så mange som muligt, siger Nikolai Høgskilde.