På sit blot andet år forventes virksomheden Moonboon at omsætte for 40 millioner kroner

Sidste år, i sæson seks af 'Løvens Hule', smed Christian Arnsted en investering efter virksomheden Moonboon.

Den beslutning er han nok glad for. For siden da er det kun gået fremad for den slyngevugge-producerende virksomhed.

Christian Arnsted kalder Moonboon for en af de største succeser i 'Løvens hule' historie.

- Det er vildt imponerende. Jeg tror muligvis, at Moonboon er den virksomhed, som er vokset allermest året efter i Løvens Hule. Det er fremragende vækst det her, siger Christian Arnstedt i programmet.

Efter 'Løvens hule': Kæmpe succes

Kæmpe vækst

Til Ekstra Bladet fortæller stifteren af virksomheden, Marie Grew, at Moonboon forventes at omsætte for hele 40 millioner kroner i 2021.

- Det er ret vildt. Især når man tænker på, at vi længe har været så få mennesker til at få det hele til at køre rundt, fortæller Marie Grew, der stiftede Moonboon tilbage i 2018.

Da Marie Grew mødte løverne sidste år havde hendes virksomhed omsat for cirka to millioner kroner, og siden da har forretningen altså buldret derud af.

Og det har mildt sagt været en stressende tid for iværksætteren, der fortæller, at virksomheden i starten kun bestod af hende selv og hendes mand, Adam Grew.

I dag tæller den dog 22 ansatte, og det er simpelthen en fejl, at det ikke er sket noget før.

- Den største fejl jeg har lavet, det er, at jeg ikke ansatte nogen noget før. Jeg var ved at drukne i administrative opgaver, fremfor faktisk at udvikle forretningen, siger Marie Grew.

Vil dominere

Selvom det seneste år allerede har været banebrydende, så har virksomheds-stifteren store planer for fremtiden.

- Planen er helt klart at være dominerende på det europæiske marked, siger Marie Grew.

- Vi vil ikke kun være en slyngevugge-forretning, så vi udvider faktisk vores sortiment med helt nye produkter indenfor søvn, ro og nærvær, siger hun og tilføjer, at produkterne vil være bæredygtige.

