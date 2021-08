Efter 'Løvens hule': Nu er Jacob ude

En investering er ikke garanti for succes. For nogle iværksættere går drømmen i opfyldelse, mens andre kæmper på randen for konkurs. Og sidstnævnte kender iværksætteren Henrik Andersen fra DR-programmet 'Løvens hule' alt til.

Han er tidligere gået konkurs, og derfor har han viet fem år sit liv til virksomheden Likeconcrete, der udvikler beton-genstande til boligen.

Da Henrik Andersen medvirkede i 'Løvens hule', fik han 250.000 kroner for 33 procent af virksomheden Likeconcrete. Det var løven Jacob Risgaard, der købte sig ind i virksomheden.

Men nu er deres partnerskab ophørt. Det siger Jacob Risgaard i programmet 'Løvens hule - velkommen til virkeligheden'.

- Jeg kan ikke lege med længere. Jeg kan ikke operere i det her. Der er for stort et kaos, siger Jacob Risgaard i programmet.

Årsagen til, at Jacob Risgaard valgte at træde ud af virksomheden, kom i kølvandet på, at Henrik Andersen ikke havde udbetalt løn til sine ansatte.

- VI har ikke udbetalt løn og husleje. Alt andet er betalt, siger Henrik i programmet.

Var i chok

Da Ekstra Bladet fanger Henrik Andersen over telefon, fortæller han, at det kom som et chok for ham, da Jacob Risgaard valgte at trække sig.

- Jeg var på ingen måde forberedt. I begyndelsen af marts havde vi et møde, hvor jeg fik besked på, at jeg skulle få styr på økonomien. Det var det, vi skulle drøfte på et nyt møde i april. Men allerede to minutter inde i mødet spørger Jacob, om der er nogen, der ikke har fået løn, og et minut efter træder han ud, siger Henrik Andersen.

Kort forinden mødet havde Jacob Risgaard modtaget en besked på Instagram fra en forælder til en ansat, hvori der stod, at hendes søn ikke havde fået løn.

- Jeg havde ikke fået nogen varslinger fra Jacob inden mødet. Det kom meget bag på mig, siger Henrik Andersen.

Henrik Andersen fortæller, at han den dag i dag har et godt forhold til Jacob Risgaard, og at de ofte taler sammen.

Lys for enden af tunnelen

Efter produktionen slukkede for kameraerne, er det gået den rigtige vej for Henrik Andersen.

- Min anden investor, Martin Ladegaard, har fået styr på det hele. Så det er fedt. Det er en lettelse for mig, at jeg ikke skal have så mange kasketter på længere, siger Henrik Andersen og forsikrer, at alle hans ansatte får udbetalt løn.

En af problemerne var nemlig også, at Henrik Andersen havde svært ved at uddelegere opgaverne i virksomheden. Men nu er der lys forude.

- Vi kommer ud i Kop & Kande, der snart kører en landsdækkende kampagne. Det er fuldstændig vildt. Vi banker de 500 enheder ud om dagen, som var planen fra start. Så det er bare lækkert.