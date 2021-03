Efter 'Luksusfælden': Arbejder 47 timer om ugen

Esben, der er medvirkende i dagens afsnit af 'Luksusfælden' har påtaget sig ekstra arbejde for at kunne betale parrets gæld

Esben og Connie fra Struer fik i tirsdagens afsnit af TV3-programmet 'Luksusfælden' et ultimatum af eksperterne, enten skulle de sælge deres bil og droppe golf, ellers skulle de have 3600 mere udbetalt hver måned.

Parret havde en samlet gæld på 1.253.000 kroner, hvor en stor del af gælden udgjorde Esbens kviklån, der kun blev større. Parret var nødt til at lave store ændringer i deres budget, så de kunne betale mere af, på deres store gæld.

Eksperter i chok: Renoverede lejebolig for 250.000 kroner

Da eksperterne Kenneth Hansen og Sesilie Munk-Stenderup giver parret ultimatumet, er der ikke megen tvivl at spore hos dem, de vil tjene ekstra penge, så de kan beholde både bil og deres golf-hobby.

- Det kommer du til, det kan jeg godt love dig, og den er ikke længere. Der er jeg fuldstændig kold i røven, om du så skal gå med aviser, siger en bestemt Connie til ægtemanden Esben, og understreger, at det bliver ham, der kommer til at tjene de ekstra penge.

'Luksusfælden'-deltager raser: - Jeg føler mig udstillet

Ekstra Bladet fangede Esben over telefon, da han var på vej ud på golfbanen, hvor han fortæller, at de har fundet en løsning på at tjene flere penge.

- Jeg arbejder bare lidt mere. Jeg arbejder vel 45-47 timer i ugen. Men jeg kan godt lide at være på arbejde, siger Esben, der som Connie sagde i programmet, har påtaget sig opgaven at tjene de ekstra penge.

Han er dog heldigvis, kommet uden om at skulle gå med aviser, og har blot taget ekstra timer i det job han allerede havde.

Kæmpe-gæld: Brugte over 10.000 kroner på mobilspil

Bølgerne gik flere gang højt mellem ugens deltagere og eksperterne, men det er ikke noget, der har gået parret på.

- De har jo en holdning til penge, og vi har en anden holdning til penge, siger Esben.